Полиция начала приходить к жителям регионов, чьи адреса попали в слитую базу проектов Навального

Сотрудники полиции начали приходить к жителям регионов, чьи адреса оказались в слитой базе данных проектов Алексея Навального, сообщает «ОВД-Инфо». До этого о визитах силовиков сообщалось только в Москве и Петербурге.

По данным правозащитников, общее число тех, к кому пришли полицейские, составляет не менее 1312 человек. За последние несколько дней в «ОВД-Инфо» поступили сообщения от людей из Москвы, Петербурга, Владивостока, Самары, Саранска, Тулы, Ярославля, а также городов Саратовской, Ленинградской и Московской областей.

Вечером 17 августа полиция начала приходить домой к москвичам, которые регистрировались на сайтах «Умного голосования» или апрельского митинга «Свободу Навальному!», а также жертвовал деньги Фонду борьбы с коррупцией*. Правоохранители спрашивают людей о связях с ФБК и просят написать заявление о краже личных данных.

В апреле в открытом доступе появилась база электронных почт людей, зарегистрировавшихся на сайте «Свободу Навальному!». Позднее в сети оказались и личные данные сторонников оппозиционера: телефоны, имена, адреса и места работы. Людям из списков начали приходить письма от злоумышленников — в них содержались угрозы деанонимизации, об их связях с проектами Навального угрожали рассказать работодателям.

В июне и июле в интернете появлялись сообщения об утечке личных данных с сайта «Умного голосования». В первом случае данные пытались продать на одном из форумов, во втором — список с имейл-адресами появился на анонимном имиджборде «Двач».

«Умное голосование» — это проект Алексея Навального. Платформа советует избирателям, за какого кандидата не из «Единой России» проголосовать, чтобы лишить партию власти как можно большего числа голосов на выборах.

* ФБК включен Минюстом в список НКО, выполняющих функции иностранного агента, признан в России экстремистской организацией и запрещен.