В сети появилась база с личными данными людей, зарегистрировавшихся на сайте «Свободу Навальному!»

База персональных данных людей, чьи электронные адреса украли с сайта «Свободу Навальному!», появилась в сети. Об этом сообщила Русская служба Би-би-си.

В базе содержится информация об именах, домашних адресах, телефонах и даже местах работы сторонников оппозиционного политика. Некоторые люди получили письма со своими данными. «Через несколько дней подобное письмо получит твой работодатель», — предупреждают в них неизвестные.

По словам основателя сервиса разведки утечек данных DLBI Ашота Оганесяна, украденные адреса почт проверили через другие утекшие в сеть базы персональных данных — отсюда у злоумышленников появилась дополнительная информация об их владельцах.

В частности, как пишет издание, источником личных данных стала база с доходами москвичей за предыдущие годы. В ней как раз были указаны места работы людей, рассказал собеседник Би-би-си, имеющий доступ к подобным утекшим базам.

Ранее директор Фонда борьбы с коррупцией (признан в России иноагентом) Иван Жданов утверждал, что с сайта «Свободу Навальному!» украли только адреса электронных ящиков, без фамилий, имен или другой персональной информации.

Об утечке стало известно 16 апреля. Тогда сторонникам Навального начали приходить первые письма от злоумышленников — в них содержались угрозы деанонимизации. Неизвестные обещали продать базу личных данных рекламным компаниям.