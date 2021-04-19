перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В сети появилась база с личными данными людей, зарегистрировавшихся на сайте «Свободу Навальному!» Вчера в 23:58
пресс-материалы Пианист Антон Батагов представит альбом с произведениями Шуберта в Московской консерватории
Пианист Антон Батагов представит альбом с произведениями Шуберта в Московской консерватории Вчера в 23:07
В Переделкино откроются летние резиденции. В них приглашают литераторов, художников и переводчиков Вчера в 22:35
Грета Тунберг пожертвует 100 тысяч евро на обеспечение равного доступа к вакцинам в разных странах Вчера в 21:41
В «Симпсонах» изобразили Моррисси располневшим расистом. Представители артиста раскритиковали шоу Вчера в 21:29
Chvrches представили новую песню «He Said She Said». Это первый трек группы за два года Вчера в 21:25
Focus Features/YouTube У «Аббатства Даунтон» появится еще один полнометражный сиквел. Он выйдет в декабре 2021 года
У «Аббатства Даунтон» появится еще один полнометражный сиквел. Он выйдет в декабре 2021 года Вчера в 21:08
Навального перевели в стационар, ФАС завела дело на Google и другие новости дня Вчера в 20:36 Дайджест
Во Флориде «Макдоналдс» предлагает 50 долларов просто за собеседование. Люди не хотят там работать Вчера в 20:35
Второй сезон сериала «Любовь, смерть и роботы» выйдет 14 мая. Третий — в 2022 году Вчера в 20:14
Группа ABBA организует турне. Но на сцену в нем выйдут не сами артисты, а их голограммы Вчера в 19:35
Mitchell Luo/Unsplash ФАС завела дело на Google, обвинив в злоупотреблении доминирующим положением YouTube
ФАС завела дело на Google, обвинив в злоупотреблении доминирующим положением YouTube Вчера в 19:21
Фонд «Галчонок» запустил проект «Особенное искусство». Он поможет детям с ДЦП найти работу в кино Вчера в 18:58
Канадская певица установила рекорд среди женщин, взяв самую низкую ноту. Получилось похоже на гроул Вчера в 18:28
В Калининграде построят киногород. Он будет называться «Каливуд» Вчера в 18:19
Marvel показала первый тизер фильма об азиатском супергерое Шан-Чи Вчера в 18:14
NurPhoto/Getty Images Дерипаска заявил, что Росстат манипулирует статистикой бедности в России. А затем удалил пост
Дерипаска заявил, что Росстат манипулирует статистикой бедности в России. А затем удалил пост Вчера в 18:08
My Chemical Romance вновь перенесли выступления на год. Даты концертов в России пока неизвестны Вчера в 17:56
В «Художественном» пройдет премьера драмы «На дальних рубежах». В ней сыграла Виктория Толстоганова Вчера в 17:52
НАСА первым в мире запустило вертолет на Марсе. Он летал около 30 секунд Вчера в 17:21
Отключить рекламу

В сети появилась база с личными данными людей, зарегистрировавшихся на сайте «Свободу Навальному!»

Юлия Онодэра
Вчера в 23:58

База персональных данных людей, чьи электронные адреса украли с сайта «Свободу Навальному!», появилась в сети. Об этом сообщила Русская служба Би-би-си.

В базе содержится информация об именах, домашних адресах, телефонах и даже местах работы сторонников оппозиционного политика. Некоторые люди получили письма со своими данными. «Через несколько дней подобное письмо получит твой работодатель», — предупреждают в них неизвестные.

По словам основателя сервиса разведки утечек данных DLBI Ашота Оганесяна, украденные адреса почт проверили через другие утекшие в сеть базы персональных данных — отсюда у злоумышленников появилась дополнительная информация об их владельцах.

В частности, как пишет издание, источником личных данных стала база с доходами москвичей за предыдущие годы. В ней как раз были указаны места работы людей, рассказал собеседник Би-би-си, имеющий доступ к подобным утекшим базам.

Ранее директор Фонда борьбы с коррупцией (признан в России иноагентом) Иван Жданов утверждал, что с сайта «Свободу Навальному!» украли только адреса электронных ящиков, без фамилий, имен или другой персональной информации.

Об утечке стало известно 16 апреля. Тогда сторонникам Навального начали приходить первые письма от злоумышленников — в них содержались угрозы деанонимизации. Неизвестные обещали продать базу личных данных рекламным компаниям.

События недели на afisha.ru
боевик
Мортал Комбат
Джеймс Ван перезапускает культовую франшизу легендарного файтинга
классика
Гендель. Телеман. Вивальди
Аутентичный оркестр с восходящей оперной звездой
трагикомедия
Отец
Очередной душераздирающий перформанс Энтони Хопкинса
рок
Green Day
Главные панк-рокеры с MTV снова в России
комедия
Вишневый сад. Комедия
Юрий Муравицкий переосмысляет Чехова в духе современной эстрады
исторический
Чернобыль
Чернобыльская катастрофа глазами Данилы Козловского
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Русская служба BBC
Фонд борьбы с коррупцией
Люди
Иван Жданов
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить