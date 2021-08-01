Канье Уэст анонсировал второй концерт в преддверии «Donda». Он пройдет там же, на стадионе в Атланте

Канье Уэст проведет еще один концерт на стадионе Mercedes-Benz в Атланте. Он пройдет 5 августа, за день до релиза нового альбома «Donda». Анонс появился в твиттере рэп-лейбла Def Jam.

Кружок загрузки на белом фоне — так выглядит обложка еще одной презентации, которая также появилась в инстаграме рэпера. Шоу пройдет под покровительством дизайнера Демны Гвасалии.