Канье Уэст анонсировал второй концерт в преддверии «Donda». Он пройдет там же, на стадионе в Атланте

Канье Уэст проведет еще один концерт на стадионе Mercedes-Benz в Атланте. Он пройдет 5 августа, за день до релиза нового альбома «Donda». Анонс появился в твиттере рэп-лейбла Def Jam.
Кружок загрузки на белом фоне — так выглядит обложка еще одной презентации, которая также появилась в инстаграме рэпера. Шоу пройдет под покровительством дизайнера Демны Гвасалии.
23 июля на стадионе Mercedes-Benz в Атланте состоялась вечеринка-презентация десятого студийного альбома «Donda». Поддержать Уэста пришли его бывшая жена Ким Кардашьян и хип-хоп-исполнитель Рик Росс. Кроме того, в финале выступления появился голос Jay-Z, некоторые нашли в этом намек на новый совместный альбом двух хип-хоп-звезд.
Альбом должен был выйти в тот же день, но Канье передумал и перенес релиз на 6 августа, чтобы сделать «самый лучший продукт без спешки». Он даже остался жить на том же стадионе в Атланте, пока не закончит работу над новой пластинкой.