Канье Уест завершил презентацию «Donda» на Apple Music. На платформе появился предзаказ альбома

На Apple Music завершилась эксклюзивная трансляция нового альбома Канье Уэста «Donda». Ее могли посмотреть только пользователи стриминг-платформы, однако в России доступ к стриму был закрыт.

Трансляция началась из минималистичной студии рэпера на стадионе Mercedes-Benz в Атланте, в которой он остался после июльской презентации, чтобы завершить релиз. Перед концертом он тестировал оборудование для звукозаписи, сидел на кровати, отжимался, поднимал гантели и виделся с друзьями. Все это время на стене висели часы, которые вели обратный отсчет (по всей видимости, до релиза пластинки).