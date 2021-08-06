Канье Уест завершил презентацию «Donda» на Apple Music. На платформе появился предзаказ альбома

На Apple Music завершилась эксклюзивная трансляция нового альбома Канье Уэста «Donda». Ее могли посмотреть только пользователи стриминг-платформы, однако в России доступ к стриму был закрыт.
Трансляция началась из минималистичной студии рэпера на стадионе Mercedes-Benz в Атланте, в которой он остался после июльской презентации, чтобы завершить релиз. Перед концертом он тестировал оборудование для звукозаписи, сидел на кровати, отжимался, поднимал гантели и виделся с друзьями. Все это время на стене висели часы, которые вели обратный отсчет (по всей видимости, до релиза пластинки).
Сама презентация «Donda» началась около 4:30 ночи по Москве. В отличие от предыдущего концерта в Атланте, последний был значительно более театральным. Помимо тех треков, что уже были представлены ранее, можно было услышать несколько новых. Среди них — сингл с Lil Yachty и Lil Durk, а также песня, посвященная The Weeknd.
В Apple Music уже появился предварительный заказ пластинки. В общей сложности на ней будет 24 трека. Датой релиза значится заглушка на 7 августа (у некоторых показывает 9 августа).