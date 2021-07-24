Канье Уэст выпустит альбом «Donda» 6 августа

«Канье Уэст перенес дату выпуска „Donda“ на 6 августа. Спасибо за ваше терпение. Он хочет подарить своим фанатам самый лучший продукт без спешки», — написал Лабой.

23 июля на стадионе Mercedes-Benz в Атланте состоялась презентация «Donda». Поддержать Уэста пришли его бывшая жена Ким Кардашьян и хип-хоп-исполнитель Рик Росс. Кроме того, в финале выступления появился голос Jay-Z, некоторые нашли в этом намек на новый совместный альбом двух хип-хоп-звезд.

Канье Уэст не впервые откладывает выпуск нового альбома. В числе перенесенных релизов оказались «So Help Me God», «Wolves» и «Cruel Winter». «Афиша Daily» составила гид по невыпущенным пластинкам рэпера.