Канье Уэст выпустит альбом «Donda» 6 августа

Американский рэпер Канье Уэст назвал новую дату релиза альбома «Donda». Он выйдет 6 августа вместо запланированного изначально 23 июля, сообщил актер Джастин Лабой в своем твиттере.
«Канье Уэст перенес дату выпуска „Donda“ на 6 августа. Спасибо за ваше терпение. Он хочет подарить своим фанатам самый лучший продукт без спешки», — написал Лабой.
Поклонники рэпера холодно встретили эту новость:
23 июля на стадионе Mercedes-Benz в Атланте состоялась презентация «Donda». Поддержать Уэста пришли его бывшая жена Ким Кардашьян и хип-хоп-исполнитель Рик Росс. Кроме того, в финале выступления появился голос Jay-Z, некоторые нашли в этом намек на новый совместный альбом двух хип-хоп-звезд.
Канье Уэст не впервые откладывает выпуск нового альбома. В числе перенесенных релизов оказались «So Help Me God», «Wolves» и «Cruel Winter». «Афиша Daily» составила гид по невыпущенным пластинкам рэпера.