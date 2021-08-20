Французские кастомизаторы выпустили Lego-фигурку Канье Уэста с презентации «Donda»

Игрушечный рэпер одет в черные брюки, футболку с надписью «Donda» и шипованную куртку от Balenciaga. В таком аутфите Канье провел вторую презентацию альбома «Donda».

Изначально пластинка «Donda» должна была появиться на цифровых площадках во время первой презентации — 23 июля, в 3.00 по московскому времени. Однако, уже по традиции, альбом так и не стал доступен для широкой публики в назначенное время, а на следующий день в сети появилась новая дата релиза — 6 августа.

В начале августа пластинка не вышла, зато в этот день прошла вторая презентация. Следующий, уже третий, концерт пройдет 26 августа в Чикаго.

По словам актера Джастина Лабоя, рэпер решил не торопиться с релизом, так как «хочет подарить своим фанатам самый лучший продукт без спешки».

Благодаря переносам релиза «Donda» спрос на кроссовки Yeezy вырос на 347%. Заработать смогли и находчивые фанаты, которые выставляют на продажу футболки с презентации за 300–2000 долларов (22–147 тыс. рублей). На eBay появились объявления о продаже пакетов воздуха с концерта в Атланте.