На eBay продают пакеты воздуха с презентации альбома Канье Уэста

На торговой площадке eBay фанаты Канье Уэста выставили на продажу пакеты воздуха с презентации его альбома «Donda». Об этом сообщает NME.

Большим спросом пользуется зиплок от пользователя с ником imacanon16canz. На аукционе, где он выставлен, подано уже шесть заявок, максимальная ставка — 2 125 долларов (приблизительно 157 тыс. рублей). До конца торгов осталось четыре дня, сам imacanon16canz рассчитывает продать воздух за 3330 долларов (около 246 тыс. рублей).