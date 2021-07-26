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На eBay продают пакеты воздуха с презентации альбома Канье Уэста

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:21

На торговой площадке eBay фанаты Канье Уэста выставили на продажу пакеты воздуха с презентации его альбома «Donda». Об этом сообщает NME.

Большим спросом пользуется зиплок от пользователя с ником imacanon16canz. На аукционе, где он выставлен, подано уже шесть заявок, максимальная ставка — 2 125 долларов (приблизительно 157 тыс. рублей). До конца торгов осталось четыре дня, сам imacanon16canz рассчитывает продать воздух за 3330 долларов (около 246 тыс. рублей).

Ранее фанаты Канье продавали на eBay пластиковые пакеты воздуха с концерта в рамках тура «Ye’s ’Yeezus». В 2015 году один из них заработал на подобном аукционе более 60 тыс. долларов.

23 июля на стадионе Mercedes-Benz в Атланте состоялась презентация «Donda». Альбом должен был выйти в тот же день, но Канье передумал и перенес релиз на 6 августа, чтобы сделать «самый лучший продукт без спешки».

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