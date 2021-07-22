Канье Уэст анонсировал альбом «Donda»: он выйдет в пятницу. Ну, как анонсировал: разговоры о релизе велись еще год назад, но Канье отложил его. Пообещать выпустить музыку и этого не сделать — такое в практике рэпера происходит не впервые. В этой связи мы вспоминаем другие подобные случаи.
Кажется, в силу личности Канье слушатели готовы простить ему все: конфликты с большими звездами (Уиз Халифа, Тейлор Свифт, Дрейк), крайне провокационные заявления («Это похоже на выбор» — говоря о рабстве) и полное игнорирование любых дедлайнов и невыполненных обещаний. Знали ли вы, что с 2013 года ни один его альбом не вышел вовремя? Что‑то несколько раз переносили, что‑то опаздывало на несколько дней, а два последних альбома («Ye», «Jesus Is King») вышли не в привычные 0.00, когда обновляются стриминговые площадки, а просто посреди дня.
Поклонники привыкли искать причину таких странных решений в ментальном здоровье Канье (у него диагностировано биполярное расстройство) и обострившемся чувстве перфекционизма. Майк Дин, человек, занимающийся мастерингом и сведением альбомов Канье, неоднократно подтверждал, что ему приходится дорабатывать звучание треков уже после презентации пластинки. Альбом «Donda» (названный в честь умершей в 2007 году мамы Канье) должен был выйти 24 июля 2020 года, но без каких‑либо объяснений он просто нигде не появился, и о нем не было ничего слышно до прошедшего воскресенья, когда стало известно, что долгострой увидит свет уже в эту пятницу.
Тем не менее бывали случаи, когда практически готовые альбомы и потенциальные хиты исчезали навсегда — в этом материале мы постараемся рассказать про них.
«So Help Me God» (2015)
Альбом, которым Канье занимался параллельно с дизайном первых коллекций adidas Yeezy. Он унаследовал звуковые наработки, созданные во время записи «Yeezus», а его промо сопровождалось несколькими большими песнями: «All Day», «Wolves» и «Only One». В конце концов, многие треки пришлось раздать на альбомы других артистов (Рианна получила «FourFiveSeconds», а Трэвис Скотт — «Piss on Your Grave»), а часть оставшихся перекочевала в «The Life of Pablo», изменившись до неузнаваемости.
«Wolves» (2015–2016)
Совместный релиз Канье и Дрейка — потенциально самый большой джойнт-альбом (это так назвают релизы-совместки!) 2010-х, который мог бы затмить успех «Watch the Throne» (альбом-коллаб Канье и Jay Z). Оба неоднократно вместе записывались, Уэст продюсировал треки Дрейка, да и альбом не был выдумкой, потому что в сети можно найти несколько демо, относящихся к этому проекту. В 2016 году в США даже появились билборды с текстом «Calabasas Is the New Abu Dhabi», где также располагались логотипы OVO Music и G.O.O.D. Music — лейблов Дрейка и Канье.
В 2016-м между артистами что‑то произошло, из‑за чего Дрейк даже убрал вокал Уэста из альбомной версии трека «Pop Style». После этого альбом больше нигде не упоминался, а в 2017-м двое рассорились еще сильнее на фоне конфликта Pusha T и Дрейка. Каковы сейчас отношения артистов — толком неизвестно, хотя есть намеки, что они снова дружат.
«TurboGrafx16» (2016)
Концептуальный релиз, названный в честь одноименного игрового устройства (также известного как PC Engine). Возможно, самый интересный по задумке альбом среди всех перечисленных, потому что здесь знаменитый визионер собирался семплировать музыку из видеоигр и даже привлек к записи стороннего продюсера — Пита Рока, чтобы максимально серьезно погрузиться в процесс. В случайно засвеченном треклисте упоминались Metroid, Silent Hill, Resident Evil, Okami и другие проекты. К сожалению, ни один из треков не добрался до релиза в том или ином виде, зато на ютьюбе можно послушать все доступные демо — даже в таком виде звучит неплохо.
«Cruel Winter» (2016)
Иногда от решений Уэста достается и тем артистам, которые полностью зависят от него. Лейбл G.O.O.D. Music издал в 2012 году альбом-компиляцию «Cruel Summer», курируемый Канье. Спустя четыре года был анонсирован второй подобный релиз от резидентов объединения — в его поддержку даже вышел сингл «Champions». Сборник готовил серьезный буст карьере молодого рэпера Desiigner — на его хит «Panda» планировали выпустить ремикс с Сией, но что‑то не задалось, и полностью готовый альбом отменили. Последнее упоминание релиза было в интервью Cyhi the Prynce (один из рэперов, участвовавших в «Cruel Summer») в начале 2017 года. Это был последний раз, когда лейбл пытался хоть как‑то продвигать юного Desiigner — в 2020-м он покинул объединение после небольшого конфликта.
«Love Everyone» (2018)
Этот альбом Канье начал записывать после выписки из госпиталя — примерно в этот период ему диагностировали биполярное расстройство, а он сам успел рассориться с Jay Z, Бейонсе и Кидом Кади, а еще отменить тур на 20 городов. Он уехал из Лос-Анджелеса и засел в городке Коди, штат Вайоминг (население 10 000 человек), где позже купил ранчо и оборудовал дорогую студию. Именно там были созданы альбомы «Kids See Ghosts», «Daytona» и «Ye», но последний, по информации приближенных источников, был создан буквально за несколько дней.
Ему предшествовал «Love Everyone» — альбом с очень жутким дружелюбием. На обложке должна была находиться фотография пластического хирурга, после операции у которого умерла мама Канье, Донда Уэст. В треклисте был спрятан совместный трек с Jay Z, а еще там находился печально известный «Lift Yourself» — изначально это была совместная песня Дрейка и Канье, но второй решил испортить сингл, чтобы он не достался никому и зачитал глупые строчки на «тарабарском» языке («Poopy-di-scoop») поверх бита.
«Yandhi» (2018)
Слушатели ждали продолжения «Yeezus» (2013): Канье рассказывал, что продюсер Рик Рубин во время записи альбома посоветовал ему вырезать добрую половину треков, что намекало на возможный релиз «Yeezus 2». Этого не случилось, но летом 2018 года Канье анонсировал новый альбом с обложкой в стиле «Yeezus» и названием «Yandhi».
Все указывало на то, что проекту быть: музыкант посетил офис издания The Fader и дал журналистам послушать альбом, хотя они обратили внимание на то, что альбом не кажется полным. Чуть позже Канье выступил на SNL вместе с Lil Pump, не выпустил «Yandhi» в назначенную дату и через несколько дней рассказал в интервью TMZ, что альбом просто не закончен.
«Yandhi» ожидался стать провокационным, смелым и довольно рискованным альбомом — Канье получил куплеты XXXTentacion, Lil Pump и 6ix9ine, а в списке заявленных тем упомянул сексуализацию женщин.
Через две недели после интервью TMZ Канье отправился в Уганду, где записал новую версию «Yandhi», сотрудничая с африканскими продюсерами. Часть треков из обновленного «Yandhi» в итоге вошла в треклист «Jesus Is King», но это уже совсем другая история.
Что интересно — обычно треки из невышедших альбомов Канье попадают в треклист нового релиза, но «Hurricane» (также известен как «80 Degrees») пролежал в столе три года, не вышел на «Jesus Is King» и в итоге попал в треклист «Donda».
Достойны упоминания:
- «Watch the Throne 2». Сиквел совместного альбома Канье и Jay Z. Много раз упоминался в твитах рэпера, но до какой‑то студийной активности дело не дошло.
- «Good Ass Job». Джойнт-альбом с Chance the Rapper, над которым оба много работали в Чикаго. О нем давно ничего не слышно, а сами артисты практически не появляются вместе в студии.
- «Jesus Is King 2». Продолжение госпел-рэп-пластинки при участии Dr. Dre в качестве продюсера. В интернете можно найти несколько демо от Андре — к сожалению, они все звучат очень слабо.