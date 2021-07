Совместный релиз Канье и Дрейка — потенциально самый большой джойнт-альбом (это так назвают релизы-совместки!) 2010-х, который мог бы затмить успех «Watch the Throne» (альбом-коллаб Канье и Jay Z). Оба неоднократно вместе записывались, Уэст продюсировал треки Дрейка, да и альбом не был выдумкой, потому что в сети можно найти несколько демо, относящихся к этому проекту. В 2016 году в США даже появились билборды с текстом «Calabasas Is the New Abu Dhabi», где также располагались логотипы OVO Music и G.O.O.D. Music — лейблов Дрейка и Канье.

В 2016-м между артистами что‑то произошло, из‑за чего Дрейк даже убрал вокал Уэста из альбомной версии трека «Pop Style». После этого альбом больше нигде не упоминался, а в 2017-м двое рассорились еще сильнее на фоне конфликта Pusha T и Дрейка. Каковы сейчас отношения артистов — толком неизвестно, хотя есть намеки, что они снова дружат.

«TurboGrafx16» (2016)