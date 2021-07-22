Канье Уэст анонсировал альбом «Donda»: он выйдет в пятницу. Ну, как анонсировал: разговоры о релизе велись еще год назад, но Канье отложил его. Пообещать выпустить музыку и этого не сделать — такое в практике рэпера происходит не впервые. В этой связи мы вспоминаем другие подобные случаи.

Кажется, в силу личности Канье слушатели готовы простить ему все: конфликты с большими звездами (Уиз Халифа, Тейлор Свифт, Дрейк), крайне провокационные заявления («Это похоже на выбор» — говоря о рабстве) и полное игнорирование любых дедлайнов и невыполненных обещаний. Знали ли вы, что с 2013 года ни один его альбом не вышел вовремя? Что‑то несколько раз переносили, что‑то опаздывало на несколько дней, а два последних альбома («Ye», «Jesus Is King») вышли не в привычные 0.00, когда обновляются стриминговые площадки, а просто посреди дня. Поклонники привыкли искать причину таких странных решений в ментальном здоровье Канье (у него диагностировано биполярное расстройство) и обострившемся чувстве перфекционизма. Майк Дин, человек, занимающийся мастерингом и сведением альбомов Канье, неоднократно подтверждал, что ему приходится дорабатывать звучание треков уже после презентации пластинки. Альбом «Donda» (названный в честь умершей в 2007 году мамы Канье) должен был выйти 24 июля 2020 года, но без каких‑либо объяснений он просто нигде не появился, и о нем не было ничего слышно до прошедшего воскресенья, когда стало известно, что долгострой увидит свет уже в эту пятницу. Тем не менее бывали случаи, когда практически готовые альбомы и потенциальные хиты исчезали навсегда — в этом материале мы постараемся рассказать про них. «So Help Me God» (2015)

Совместный релиз Канье и Дрейка — потенциально самый большой джойнт-альбом (это так назвают релизы-совместки!) 2010-х, который мог бы затмить успех «Watch the Throne» (альбом-коллаб Канье и Jay Z). Оба неоднократно вместе записывались, Уэст продюсировал треки Дрейка, да и альбом не был выдумкой, потому что в сети можно найти несколько демо, относящихся к этому проекту. В 2016 году в США даже появились билборды с текстом «Calabasas Is the New Abu Dhabi», где также располагались логотипы OVO Music и G.O.O.D. Music — лейблов Дрейка и Канье. В 2016-м между артистами что‑то произошло, из‑за чего Дрейк даже убрал вокал Уэста из альбомной версии трека «Pop Style». После этого альбом больше нигде не упоминался, а в 2017-м двое рассорились еще сильнее на фоне конфликта Pusha T и Дрейка. Каковы сейчас отношения артистов — толком неизвестно, хотя есть намеки, что они снова дружат. «TurboGrafx16» (2016)

Концептуальный релиз, названный в честь одноименного игрового устройства (также известного как PC Engine). Возможно, самый интересный по задумке альбом среди всех перечисленных, потому что здесь знаменитый визионер собирался семплировать музыку из видеоигр и даже привлек к записи стороннего продюсера — Пита Рока, чтобы максимально серьезно погрузиться в процесс. В случайно засвеченном треклисте упоминались Metroid, Silent Hill, Resident Evil, Okami и другие проекты. К сожалению, ни один из треков не добрался до релиза в том или ином виде, зато на ютьюбе можно послушать все доступные демо — даже в таком виде звучит неплохо. «Cruel Winter» (2016)