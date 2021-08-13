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После переноса выхода альбома «Donda» Канье Уэста спрос на кроссовки Yeezy вырос на 347%

Виктория Шанина
Сегодня в 22:57

Спрос на кроссовки Yeezy вырос на 347% после того, как Канье Уэст перенес релиз своего нового альбома «Donda». Об этом пишет Hypebeast со ссылкой на исследование портала The Sole Supplier.

По данным поисковых запросов Google, скачок спроса произошел после презентации альбома Канье в Атланте. Практически сразу после завершения концерта на стадионе Mercedes-Benz пользователи начали интересоваться одеждой, обувью и другой продукцией, связанной с брендом Yeezy.

Изначально «Donda» должен был появиться на цифровых площадках во время концерта — 23 июля, в 3.00 по московскому времени. Однако, уже по традиции, альбом так и не стал доступен для широкой публики в назначенное время, а на следующий день в сети появилась новая дата анонса — 6 августа. На момент написания этой новости пластинка все еще не выпущена.

По словам актера Джастина Лабоя, рэпер решил не торопиться с релизом, так как «хочет подарить своим фанатам самый лучший продукт без спешки».

От переносов релиза «Donda» заработать смогла не только компания Yeezy. Находчивые фанаты уже выставляют на продажу футболки с презентации за 300-2000 долларов (22 000–147 000 рублей), а на eBay появились объявления о продаже пакетов воздуха с концерта в Атланте.

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