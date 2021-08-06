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Суд продлил арест блогера Юрия Хованского

Дарья Мельникова
Сегодня в 19:00

Куйбышевский районный суд Петербурга продлил арест блогера Юрия Хованского до 8 сентября. Его обвиняют по части 2 статьи 205.2 УК РФ об оправдании терроризма, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Следствие обосновало свое ходатайство тем, что Хованский обладает познаниями в области ИТ и может удаленно стереть всю информацию на электронных носителях, а сбор доказательств еще не окончен.

Сам блогер попросил отправить его под домашний арест или назначить запрет определенных действий.

9 июня Хованского задержали в его собственной квартире по обвинению в оправдании терроризма, из‑за песни про теракт на мюзикле «Норд-Ост», которую он исполнял на стриме ютьюбера Андрея Нифедова.

Он заявил, что никогда не пел эту композицию публично. В июле 2020 года два ее фрагмента были опубликованы на ютьюб-канале с семью подписчиками.

Суд арестовал блогера на два месяца, до 8 августа. Ему может грозить до 7 лет лишения свободы или штраф от 300 тыс. до 1 млн рублей.

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