Юрия Хованского задержали по подозрению в оправдании терроризма

В Петербурге задержали блогера Юрия Хованского. Он обвиняется по делу в оправдании терроризма, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

На блогера возбудили уголовное дело по статье 205.2 УК («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»). Блогеру может грозить до семи лет лишения свободы.

По информации Baza причиной стал ролик с песней про «Норд-Ост». Видео появилось на ютьюб-канале Хованского около года назад. Дело расследует пятый отдел центра «Э» МВД, занимающийся преступлениями по этническим и религиозным мотивам.

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