Адвокат: Хованский признал вину только в исполнении песни про «Норд-Ост», но не в распространении

Блогер Юрий Хованский, обвиненный в оправдании терроризма, не признал вину в распространении песни про теракт на мюзикле «Норд-Ост». Он не распространял песню в сети и не проводил агитаций, рассказала ТАСС руководитель юридической фирмы «Лучшие юристы» Виктория Мартыненко, адвокаты которой представляют обвиняемого.

«Он не признал полностью свою вину, он признал ее частично — что он исполнял эту ужасную композицию. А то, что он ее распространял, то, что он агитировал кого‑то, — такого вообще не было, это и есть частичное признание вины», — заявила агентству Мартыненко.

По ее словам, Хованский не публиковал песню на ютьюбе, а исполнил ее он много лет назад. «Он спел, придумал на месте какую‑то ерунду в нетрезвом состоянии, он это не отрицает сам», — заявила адвокат и подчеркнула, что запись в сети появилась недавно от неизвестного пользователя.

9 июня Хованского задержали в его собственной квартире по обвинению в оправдании терроризма. Позже появилось видео, на котором он признает свою вину и раскаивается. Суд арестовал блогера на 2 месяца. Ему может грозить до семи лет лишения свободы или штраф от 300 тыс. до миллиона рублей.

Юрий Хованский — видеоблогер с 4,4 млн подписчиков на ютьюбе. В интернете он известен больше как скандальная личность. В июне 2019 года он стал помощником депутата Госдумы от ЛДПР Василия Власова.