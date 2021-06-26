Московскому общепиту с QR-кодами разрешили работать ночью. У фудкортов будет три режима работы

Власти Москвы разрешили ресторанам и кафе, внедрившим систему QR-кодов о прививке от COVID-19, работать в ночное время с 28 июня. Заведения смогут впускать вакцинированных посетителей с 23.00 до 6.00 утра, объявил руководитель Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк на совещании с представителями отрасли общественного питания.

Четыре участника заседания и представитель департамента подтвердили «Ведомостям» информацию. Основательница сети семейных кафе и кондитерских «Андерсон» Анастасия Татулова уточнила, что по указу, разрешающему посещать летние веранды общепита без QR-кода, зайти внутрь заведения все-таки можно, но только в туалет. Она добавила, что рестораторы попросили Немерюка разрешить обслуживать посетителей без кода на верандах до конца осени, но решение по этому вопросу еще не принято.

Президент Союза торговых центров России, Белоруссии и Казахстана Булат Шакиров рассказал, что фудкортам предложат три режима работы: заказы на вынос и доставку с зоной COVID-free по QR-коду, работа только в зоне COVID-free и без заказов на вынос или без посадочной зоны и только с доставкой и на вынос — свой выбор должен сообщить оператор фудкорта или торговый центр на платформе i.moscow. В течение пяти дней на месте проведут проверку представители префектуры и Роспотребнадзора, которые одобрят либо запретят открыть фудкорт.

24 июня Сергей Собянин подписал указ, по которому с 24 июня по 11 июля в Москве можно будет посещать летние веранды без QR-кода. До 11 июля без него также можно посещать кафе и рестораны в гостиницах и столовые на предприятиях.

На фоне ухудшающейся обстановки 16 июня власти Москвы и Подмосковья объявили об обязательной вакцинации. До 15 августа будут обязаны привиться 60% работников торговли, сферы услуг, культуры, образования, транспорта, ЖКХ, а также госслужащих.

С 28 июня посещать все кафе и рестораны в столице смогут только вакцинированные или переболевшие граждане. С 22 июня в городе вводится временный запрет на проведение концертных, развлекательных и спортивных мероприятий численностью более 500 человек.

23 июня власти Подмосковья ужесточили антикоронавирусные меры. В частности, с 28 июня посещать заведения общепита и заселяться в гостиницы можно будет только по QR-коду, который подтверждает пройденную вакцинацию, перенесенную в последние полгода болезнь или наличие свежего отрицательного теста. Также в регионе могут запретить ездить в общественном транспорте без QR-кода.