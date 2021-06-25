Ограничений для непривитых москвичей и жителей Подмосковья становится все больше: им нельзя прийти на плановый прием к врачу и лечь в больницу, попасть на личный прием к мировым судьям, а с 28 июня они не смогут посещать рестораны и кафе. К последнему москвичи оказались совсем не готовы.
Практически каждая новость об очередном запрете выходит с заголовком «Собянин запретил…» — такая формулировка входит в обиход и, возможно, станет одним из маркеров эпохи ограничений для непривитых в Москве. Вскоре пользователи твиттера стали иронизировать над речевым оборотом и предлагать, какие новые ограничения для непривитых мог бы ввести градоначальник и что можно разрешить вакцинированным.
Для непривитых, считают в твиттере, можно включить отопление и запретить пиво
В соцсети даже придумали страшилку для тех, кто медлит с прививкой.
Сотрудников, которые откажутся пройти курс вакцинации от COVID-19 без медицинских противопоказаний, отстранят от работы и оставят без зарплаты. Это уже не шутка.
Вакцина для вакцинированных и круглосуточный «МакЗавтрак»
В заведения общепита привитые москвичи смогут попасть по QR-кодам, которые уже можно получить на «Госуслугах», сайте mos.ru, на ресурсе «ЕМИАС.Инфо», в электронной медицинской карте Москвы или в регистратуре поликлиники. Минздрав призывает ревакцинироваться тех, кто привился полгода назад, из‑за агрессивного индийского штамма, который стремительно распространяется по столице.