В Подмосковье могут запретить людям без QR-кода ездить в общественном транспорте

В Подмосковье могут запретить с 1 июля пользоваться общественным транспортом без QR-кода, который будет выдаваться защищенным от коронавируса жителям. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения региона Светлану Стригункову.

«Мы надеемся, что все предпринятые меры позволят нам снизить темпы распространения коронавирусной инфекции. Но хочу отметить, что если мы ожидаемого эффекта не достигнем, то Минздравом Московской области будут предложены дополнительные ограничительные меры с 1 июля», — заявила она.

23 июня власти Подмосковья ужесточили антикоронавирусные меры. В частности, с 28 июня посещать заведения общепита и заселяться в гостиницы можно будет только по QR-кодам, которые подтверждают пройденную вакцинацию, перенесенную в последние полгода болезнь или наличие свежего отрицательного теста.

Кроме того, с 15 июля работать в такси в области будет разрешено только вакцинированным водителям. Агрегаторам запретят передавать заказы таксистам без прививки.

За последние сутки в Московской области выявили рекордное число случаев заражения COVID-19 — 2323. Выше отметки 2000 число заражений в регионе поднялось впервые с начала пандемии.