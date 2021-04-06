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Жертва скопинского маньяка получила госзащиту. Он добавлялся к ней в друзья в «ВКонтакте»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:18

Одной из жертв скопинского маньяка Екатерине Мартыновой предоставили защиту государства. Она распространяется в том числе на ее мужа и детей. Об этом женщина сообщила телеграм-каналу Mash.

Она не стала конкретизировать, какие защитные меры предприняты и какой структурой, — «эта информация конфиденциальная». Женщина рассказала, что она и ее семья чувствуют себя «абсолютно спокойно и в безопасности». «Если раньше я могла только подумать, что этот человек может ко мне приблизиться, то сейчас я уверена, что такого не будет», — поделилась Мартынова.

По ее словам, Виктор Мохов, также известный как скопинский маньяк, пытался добавиться к ней в друзья в «ВКонтакте».

В сентябре 2000 года Виктор Мохов похитил двух несовершеннолетних девушек и закрыл в подвале своего дома. Он удерживал 14-летнюю Екатерину Мартынову и 17-летнюю Елену Самохину три года и семь месяцев, используя их как секс-рабынь.

После освобождения он дал интервью Ксении Собчак, в котором заявил, что все еще любит Мартынову, а другой своей жертве — Елене Самохиной — хочет «помочь» зачать детей.

Позже депутат Госдумы Оксана Пушкина попросила Генпрокуратуру и ФСИН проверить слова скопинского маньяка из интервью, а глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку его высказываний.

24 марта Екатерина Мартынова заявила, что напишет заявление о возбуждении уголовного дела на насильника. Она уверена, что скопинский маньяк должен оставаться за решеткой, а угрозы во время его интервью должны стать основанием для повторного ареста.

В начале апреля Виктора Мохова признали виновным в нарушении административного надзора.

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