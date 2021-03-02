На свободу выйдет «скопинский маньяк», который провел в заключении 17 лет

3 марта из исправительной колонии в Саратове выйдет на свободу «скопинский маньяк» Виктор Мохов. Он провел в тюрьме 17 лет, пишут «Известия» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В сентябре 2000 года Мохов похитил двух несовершеннолетних девушек и закрыл в подвале своего дома. Он удерживал 14-летнюю Екатерину Мартынову и 17-летнюю Елену Самохину три года и семь месяцев, используя их как секс-рабынь.

По информации «АиФ», Елена Самохина родила от насильника двоих детей. Мальчиков Мохов подкинул в подъезды многоэтажных домов Скопина.

Екатерине Мартыновой удалось передать квартирантке маньяка записку с просьбой о помощи только в 2004 году. Женщина обратилась в милицию, которая освободила девушек из заточения.

Девушка рассказала, что она и ее семья тяжело пережили трагедию, однако ей удалось справиться с травмой. Сейчас она беспокоится, что Мохов снова попытается с ней встретиться или будет преследовать.

«Мне странно, что мой мучитель, который лишил меня на 3,5 года нормальной жизни, скоро выйдет на свободу и продолжит нормально жить», — поделилась Екатерина Мартынова.