«Вину свою искупил»: скопинский маньяк дал интервью Ксении Собчак

«Вину свою искупил, что теперь. Всю жизнь страдать? У девочек сейчас все хорошо, меня это радует, у них все наладилось», — дал Мохов ответ на вопрос о том, занимался ли он в тюрьме самокопанием.

Собчак спросила у Мохова, как на зоне относятся к сидящим за изнасилование и убийство. Он ответил, что людям с такой статьей приходится сложно: с ними обращаются неуважительно и заставляют делать самую тяжелую работу. На вопрос, нравится ли ему повышенное внимание к себе, он ответил: «По кайфу».

Журналистка Ксения Собчак взяла интервью у скопинского маньяка Виктора Мохова . Видео с беседой можно посмотреть на ютьюбе .

Комментарии к интервью давала эксперт и профайлер Анна Кулик. По ее словам, Мохов не создает впечатление стереотипного маньяка. Он выглядит скромным, малоэмоциональным, сексуально озабоченным и гедонистическим, но при этом не интеллектуальным.

«Он всегда привык быть простачком, адаптироваться под ситуацию, прикидываться ветошью», — сказала Кулик.

В ролике Мохов заявил, что готов помочь зачать ребенка одной из своих жертв — Елене Самохиной. Находясь у него в плену, девушка успела родить от него трижды.

3 марта Виктор Мохов вышел на свободу из исправительной колонии в Саратове. Он провел в тюрьме 17 лет. В сентябре 2000 года мужчина похитил двух несовершеннолетних девушек и закрыл в подвале своего дома. Он удерживал 14-летнюю Екатерину Мартынову и 17-летнюю Елену Самохину три года и семь месяцев, используя их как секс-рабынь.