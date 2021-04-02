Скопинского маньяка признали виновным в нарушении административного надзора

Скопинский маньяк Виктор Мохов признан виновным в нарушении административного надзора. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные судебного делопроизводства участка № 31 судебного района Скопинского районного суда Рязанской области.

Мужчину признали виновным по статье 19.24 части 1 КоАП РФ. Теперь ему грозит штраф до 1500 рублей либо административный арест на срок до 15 суток.

Мохов, который в начале марта вышел на свободу после почти 17 лет тюремного заключения за похищение и изнасилование двух несовершеннолетних девушек, будет находиться под административным надзором полиции в течение шести лет. Все это время ему запрещено без разрешения покидать пределы Скопинского района Рязанской области, посещать массовые мероприятия и выходить из дома после 22.00.

В сентябре 2000 года Виктор Мохов похитил двух несовершеннолетних девушек и закрыл в подвале своего дома. Он удерживал 14-летнюю Екатерину Мартынову и 17-летнюю Елену Самохину три года и семь месяцев, используя их как секс-рабынь.

После освобождения у него взяла интервью Ксения Собчак. В разговоре с Mash маньяк рассказал, что за интервью журналистка заплатила ему 50 тыс. рублей и купила мебель. Собчак опровергла это и пообещала, что фильм будет не о Мохове, а о его жертвах.

Депутат Госдумы Оксана Пушкина попросила Генпрокуратуру и ФСИН проверить слова скопинского маньяка из интервью. В нем он заявил о готовности «опять заняться» одной из своих жертв. Также он добавил, что хочет «помочь» Елене Самохиной зачать детей и до сих пор любит Екатерину Мартынову.

Позже глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку из‑за высказываний Мохова. В сообщении ведомства говорилось, что после выхода интервью журналисты и общественники обратили внимание «на возможное приготовление нового преступления с его стороны».

24 марта Екатерина Мартынова заявила, что напишет заявление о возбуждении уголовного дела на насильника. Она уверена, что скопинский маньяк должен оставаться за решеткой, а угрозы во время его интервью должны стать основанием для повторного ареста.