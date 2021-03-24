Жертва скопинского маньяка напишет заявление в прокуратуру из‑за его угроз в интервью Собчак

Одна из жертв Виктора Мохова, также известного как скопинский маньяк, Екатерина Мартынова напишет заявление о возбуждении уголовного дела на насильника. Об этом девушка заявила в эфире канала «Дождь».

Мартынова уверена, что скопинский маньяк должен оставаться за решеткой, а угрозы во время его интервью Ксении Собчак должны стать основанием для повторного ареста. Девушка отметила, что такие люди не должны получать информационную площадку.

3 марта Виктор Мохов вышел на свободу из исправительной колонии в Саратове. В сентябре 2000 года мужчина похитил двух несовершеннолетних девушек и закрыл в подвале своего дома. Он удерживал 14-летнюю Екатерину Мартынову и 17-летнюю Елену Самохину три года и семь месяцев, используя их как секс-рабынь.

22 марта Ксения Собчак взяла интервью у Мохова. В разговоре с Mash маньяк рассказал, что за интервью Собчак заплатила ему 50 тыс. рублей и купила мебель. Журналистка опровергла это и пообещала, что фильм будет не о Мохове, а о его жертвах.

Депутат Госдумы Оксана Пушкина попросила Генпрокуратуру и ФСИН проверить слова скопинского маньяка из интервью. В нем он заявил о готовности «опять заняться» одной из своих жертв. Также он добавил, что хочет «помочь» Елене Самохиной зачать детей и до сих пор любит Екатерину Мартынову.