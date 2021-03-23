Оксана Пушкина попросила проверить слова скопинского маньяка о готовности «заняться» своей жертвой

Депутат Госдумы Оксана Пушкина попросила Генпрокуратуру и ФСИН проверить слова скопинского маньяка Виктора Мохова из интервью с Ксенией Собчак, где он заявил о готовности «опять заняться» одной из своих жертв. Она рассказала «Подъему», что его высказывание может нести прямую угрозу Елене Самохиной.

«Вероятно, за все время отбывания наказания мужчина так и не осознал свою вину и не раскаивается в содеянном. Кроме того, его высказывания можно оценить как прямую угрозу девушке. Соседи Виктора Мохова также опасаются за безопасность своих детей», — добавила Пушкина.

3 марта Виктор Мохов вышел на свободу из исправительной колонии в Саратове. Он провел в тюрьме 17 лет. В сентябре 2000 года мужчина похитил двух несовершеннолетних девушек и закрыл в подвале своего дома. Он удерживал 14-летнюю Екатерину Мартынову и 17-летнюю Елену Самохину три года и семь месяцев, используя их как секс-рабынь.