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Театральные критики призвали мэрию Москвы оставить Кирилла Серебренникова худруком «Гоголь-центра»

Семён Гудошников
Сегодня в 19:36

Ассоциация театральных критиков (АТК) написала главе департамента культуры Москвы Александру Кибовскому открытое письмо, в котором призвала оставить Кирилла Серебренникова на посту художественного руководителя «Гоголь-центра».

По мнению театральных экспертов, «Гоголь-центр», созданный за восемь лет Серебренниковым, «стал выдающимся явлением в истории российского театра». А к 2021 году площадка не исчерпала ни своей творческой идеи, ни мощного контакта с аудиторией. В АТК отмечают, что до весны все билеты в «Гоголь-центр» уже проданы.

«В „Гоголь-центре“ сложился исключительный коллектив артистов и художников, способный решать сложнейшие творческие задачи. Но прежде всего это авторский театр. „Гоголь-центр“ Серебренникова стоит в одном ряду с Художественным театром Станиславского и Немировича-Данченко, Театром Вахтангова, Театром Мейерхольда и Театром Таирова, „Современником“ Ефремова и „Таганкой“ Любимова, „Ленкомом“ Захарова, БДТ Товстоногова и МДТ Додина.

Увы, история учит нас, что авторские театры без своих создателей быстро перерождаются, теряя свое неповторимое лицо (так случилось с Таганкой без Юрия Любимова, со Школой драматического искусства — без Анатолия Васильева)», — говорится в заявлении.

«„Гоголь-центр“ невозможен без Серебренникова. Москва 2020-х невозможна без „Гоголь-центра“. Необходимо сохранить уникальный театр. Считаем, что Кирилл Семенович Серебренников должен остаться художественным руководителем „Гоголь-центра“», — добавили в АТК.

В начале февраля стало известно, что департамент культуры Москвы не продлит контракт с Серебренниковым. Соглашение с режиссером истекает в двадцатых числах февраля. Серебренников возглавляет «Гоголь-центр» с момента его основания в 2012 году.

Пару недель назад театр открыл продажу билетов на первую премьеру 2021 года — спектакль «Человек без имени». Также в январе в сети появился трейлер нового фильма Серебренникова «Петровы в гриппе».

Кроме того, режиссер анонсировал в начале года кинопроект «Силиконовая дура». А в прошлом году он дал большое интервью изданию The Hollywood Reporter, в котором рассказал о суде по делу «Седьмой студии» и работе над нашумевшим балетом «Нуреев» в Большом театре.

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