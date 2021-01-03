Кирилл Серебренников анонсировал новый проект с автором «Петровых в гриппе»

Кирилл Серебреннков заявил, что готовит новый проектс писателем Алекссем Сальниковым, написавшим роман «Петровы в гриппе», по которому режиссер снял одноименный фильм. Об этом кинематографист написал в инстаграме.

Серебренников рассказал, что снова встретился с писателем Сальниковым, с которым обсудил проект, получивший название «Силиконовая дура». Подробности пока не раскрываются. Режиссер также подтвердил, что «Петровы в гриппе» выйдут на большие экраны в этом году.