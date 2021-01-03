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Кирилл Серебренников анонсировал новый проект с автором «Петровых в гриппе»

Константин Зорниченко
Сегодня в 18:04

Кирилл Серебреннков заявил, что готовит новый проектс писателем Алекссем Сальниковым, написавшим роман «Петровы в гриппе», по которому режиссер снял одноименный фильм. Об этом кинематографист написал в инстаграме.

Серебренников рассказал, что снова встретился с писателем Сальниковым, с которым обсудил проект, получивший название «Силиконовая дура». Подробности пока не раскрываются. Режиссер также подтвердил, что «Петровы в гриппе» выйдут на большие экраны в этом году.

В центре сюжета фильма — семья Петровых. Глава семьи — автослесарь, его жена библиотекарь. Пара воспитывает сына. Размеренная жизнь семьи меняется, когда все они заболевают гриппом.

Роли в ленте исполнили Чулпан Хаматова, Семен Серзин, Юрий Колокольников, Иван Дорн, Юлия Пересильд, Юрий Борисов и другие. В июле российское подразделение Sony Pictures опубликовало тизер картины.

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