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Замглавы «Победы» уволили после акции в поддержку Артема Дзюбы

Анастасия Цой
Сегодня в 16:01

Совет директоров «Победы» вынес строгий выговор генеральному директору авиакомпании Андрею Калмыкову и уволил его заместителя из‑за акции в поддержку футболиста Артема Дзюбы. Об этом сообщают «Ведомости».

Не уточняется, о каком именно заместителе Андрея Калмыкова идет речь.

В ноябре самолет «Победы», выполнявший рейс из Москвы в Екатеринбург, пролетел над Нефтекамском по траектории, похожей на пенис. На борту находились 102 пассажира. Росавиация начала проверку и по ее результатам заявила, что действия пилотов могли повлиять на безопасность полета, и потребовала «рассмотреть вопрос о соответствии руководства занимаемой должности».

© Flightradar

Представитель авиакомпании так говорил об этом: «<…> возможно, что капитаны «Победы» так выразили поддержку капитану сборной Артему Дзюбе и показали свое отношение к его травле».

Специалисты «Победы» объясняли маневры «тренировкой по сливу топлива», хотя данная модель самолета не оборудована системой слива топлива в полете, говорилось в отчете Росавиации. «Я не особо рад был этому, мне сказали, флайт-план подали, я делаю», — отвечал, согласно отчету, один из пилотов на уточнения диспетчеров о маневре.

До этого в соцсетях появилось слитое интимное видео Артема Дзюбы. После утечки ролика и матча с «Краснодаром», на котором футболиста встретили свистом, он выпустил видеообращение, в котором заявил, что «как в аду побывал». «В такие мгновения, когда практически все от тебя отворачиваются, я безумно благодарен тем людям, которые со мной и которые меня поддержали в такую трудную минуту», — сказал Дзюба.

На фоне скандала главный тренер сборной России Станислав Черчесов отстранил Артема Дзюбу от ноябрьских матчей. При этом футболист остался в стартовом составе «Зенита», но без капитанской повязки.

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