Пилоты «Победы» нарисовали траекторией самолета пенис в поддержку Дзюбы

Трек самолета, летевшего из Москвы в Екатеринбург 11 ноября, можно увидеть в сервисе Flightradar. Первое время лайнер двигался по обычной траектории, но в небе над Башкортостаном он начал наматывать круги, начертив изображение, похожее на мужской половой орган.

Пилоты авиакомпании «Победа» решили поддержать Артема Дзюбу после скандала с видео, на котором футболист мастурбирует. Они сделали так, чтобы на радаре траектория их полета была похожа на пенис.

«Мы не знаем, что именно могло померещиться в траектории полета нашего самолета, но возможно, что капитаны «Победы» так выразили поддержку капитану сборной Артему Дзюбе и показали свое отношение к его травле», — сообщил представитель авиакомпании.

8 ноября в соцсетях появилось интимное видео с телефона Дзюбы, на котором он мастурбирует. После утечки ролика и матча с «Краснодаром» футболист выпустил видеообращение, в котором заявил, что не является идеальным и допускает ошибки, в которых может винить только себя.

На фоне скандала главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что Дзюба будет отстранен от ноябрьских матчей. При этом футболист остался в стартовом составе «Зенита», но без капитанской повязки.