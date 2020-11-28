Артему Дзюбе вернули капитанскую повязку в «Зените». Футболист был лишен ее из‑за скандального видео

Футбольный клуб «Зенит» опубликовал в твиттере состав команды на матч с тульским «Арсеналом». Артем Дзюба, которого ранее отстранили от игр и лишили капитанской повязки, выйдет в статусе капитана.

Встреча между «Арсеналом» и «Зенитом» пройдет в Туле. За российскую команду сыграют Кержаков, Чистяков, Прохин, Жирков, Ерохин, Кузяев, Сутормин, Барриос, Дзюба, Дриусси и Малком. За «Арсенал» — Шамов, Довбня, Рассказов, Сокол, Пантелеев, Ломовицкий, Костадинов, Мохаммед, К. Кангва, Панченко и Джорджевич.

Дзюбу отстранили от ноябрьских матчей сборной России после скандала с публикацией видео, на котором футболист мастурбировал. 8 ноября «Зенит» сыграл с «Краснодаром» со счетом 2:1 — в этой встрече Дзюба, забивший победный гол, был лишен капитанской повязки, которую вместо него надел футболист Деян Ловрен.

Через некоторое время после публикации скандального видео стало известно, что Дзюбу шантажировали на 300 млн рублей. Он отказался платить деньги, и злоумышленники опубликовали ролик.

Футболиста, подвергшегося травле фанатов, неоднократно поддерживали люди, никак не связанные с футболом. Например, в Москве прошла акция под названием «Все делают это», а пилоты «Победы» нарисовали траекторией самолета пенис (из‑за чего руководство авиакомпании впоследствии столкнулось с большими проблемами).