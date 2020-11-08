Артема Дзюбу отстранили от ноябрьских матчей после видео с мастурбацией

Тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что Артема Дзюбу отстранят от ноябрьских матчей после скандала с видео, на котором футболист мастурбирует. Об этом говорится в официальном телеграм-канале сборной.

Черчесов отметил, что ситуация с Дзюбой «не имеет никакого отношения к сборной России со спортивной точки зрения», поэтому давать развернутые комментарии она не будет. Он добавил, что у Дзюбы «будет время нормализовать ситуацию».