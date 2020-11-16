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Слабые сваи и многочисленные нарушения: Ростехнадзор завершил расследование аварии на «Норникеле»

Семён Гудошников
Сегодня в 22:04

Ростехнадзор завершил расследование утечки топлива на ТЭЦ «Норникеля», которое произошло в мае 2020-го. Причинами случившегося стали как технические, так и организационные нарушения, считает ведомство.

К первым относится недостаточная несущая способность фундамента и железобетонных свай резервуара с топливом. Ко вторым — низкий уровень проектных работ при создании свайного основания и многочисленные дефекты строительного производства. В частности, до 30% свай опирались не на скальное основание, а на «слабые грунты».

Кроме того, за эксплуатацией резервуара не было должного контроля: не проводилась оценка состояния и прочности фундамента, а также его соответствия нормативным требованиям.

Все это, по версии Ростехнадзора, привело к превышению допустимой нагрузки на основание резервуара, что вызвало цепное разрушение 33 свай-стоек, расположенных по контуру и внутри свайного пространства. Вместе со стойками разрушилось и железобетонное основание, которое просело на 1,5 метра под днище резервуара.

Ранее Ростехнадзор опубликовал предварительные итоги расследования аварии. Специалисты, в частности, не обнаружили признаков деградации мерзлоты под фундаментом и на территории вокруг. Глава «Норникеля» Владимир Потанин заявлял, что авария стала «совершенно неожиданным ЧП», поскольку сваи просели из‑за таяния вечной мерзлоты. «Такого рода вещи сложно предвидеть и сложно предугадать», — говорил он.

29 мая в Норильске на ТЭЦ-3, которую использует дочерняя компания «Норникеля», случилась авария: лопнула цистерна, и произошел большой разлив дизельного топлива. По официальным данным, в почву и реки Амбарную и Далдыкан попало более 20 тыс. тонн нефтепродуктов. Подробнее о том, что произошло, читайте в нашем материале.

В результате ЧП возбуждено несколько уголовных дел, по ним проходят руководители и сотрудники ТЭЦ, а также мэр Норильска. Росприроднадзор оценил ущерб в 148 млрд рублей, хотя «Норникель» с этой оценкой не согласился. На ликвидацию последствий аварии уйдет пять лет.

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