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На ликвидацию последствий аварии в Норильске уйдет пять лет

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:57

«Норникель» представил план ликвидации разлива нефтепродуктов в Норильске. Согласно ему, на работы уйдет около пяти лет, пишут «Ведомости».

Окончание работ по ликвидации последствий аварии на ТЭЦ запланировано на сентябрь 2025 года. В 2020–2022 годах проведут рекультивацию загрязненных участков, соберут пораженный грунт и откачают нефтепродукты. После этого начнутся «мероприятия по воспроизводству биологических ресурсов».

На протяжении всего периода работ Росгидромет будет мониторить почвы, воды, растительность, рыб и птиц. Кроме того, «Норникель» предлагает привлечь научные институты РАН, МГУ им. Ломоносова, НИУ ВШЭ и другие. Контроль действий будут осуществлять Минприроды, Росприроднадзор, Росводресурсы и прочие организации по защите экологии и окружающей среды.

В Норильске, на ТЭЦ-3, которую использует дочерняя компания «Норильского никеля», 29 мая случилась авария: лопнула цистерна, и произошел большой разлив дизельного топлива. По официальным данным, в почву и реки Амбарную и Далдыкан попало более 20 тыс. тонн нефтепродуктов. Подробнее о том, что произошло, читайте в нашем материале. Было возбуждено несколько уголовных дел, по ним проходят руководители и сотрудники ТЭЦ, а также мэр Норильска.

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