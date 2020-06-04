В Норильске ввели ЧС федерального уровня. Шесть дней назад на местной ТЭЦ произошла авария, которую называют экологической катастрофой. «Афиша Daily» разобралась в том, что случилось, и узнала у представителя Гринписа, насколько ситуация опасна для экосистемы и людей.

В Норильске, на ТЭЦ-3, которую использует дочерняя компания «Норильского никеля», 29 мая случилась авария: лопнула цистерна, и произошел большой разлив дизельного топлива. По официальным данным, в почву и реки Амбарную и Далдыкан попало более 20 тыс. тонн нефтепродуктов. Вода в реках окрасилась в красный цвет. На них установили боновые ограждения, чтобы не допустить попадания токсичных веществ в озеро Пясино, реку с одноименным названием, а потом и в Карское море. Причина аварии Изначально сообщалось, что на промышленной дороге на территории ТЭЦ загорелся легковой автомобиль, из‑за этого вспыхнул пожар, который и повредил резервуар с топливом. Также была версия, что машина врезалась в цистерну. Позже в «Норникеле» это опровергли и назвали реальную причину аварии: «Из‑за внезапного проседания опор, прослуживших более 30 лет без нареканий, получил повреждения резервуар хранения дизельного топлива, в результате произошла утечка топлива. Проезжающий в это время за пределами хранилища автомобиль загорелся от соприкосновения с проливами дизельного топлива, что вызвало пожар». Как борются с последствиями аварии Сейчас собрано только 100 тонн нефтепродуктов и загрязненного грунта . Власти Красноярского края заявили, что главная проблема — это утилизация отходов, а именно их сжигание. «Опыта сжигания такого объема топлива на территории Красноярского края нет. Поэтому прогнозировать, что это пройдет успешно и в рамках 14 дней, я, к сожалению, не могу», — заявил губернатор Александр Усс. 3 июня Владимир Путин ввел в Норильске режим чрезвычайной ситуации федерального уровня, это позволит привлекать к ликвидации последствий аварии силы и средства федеральных органов власти.

На этих снимках из космоса видно, как перемещается пятно загрязнения по руслу реки Амбарной European Union , contains modified Copernicus Sentinel data 2020 1 из 2 На этих снимках из космоса видно, как перемещается пятно загрязнения по руслу реки Амбарной © European Union, contains modified Copernicus Sentinel data 2020 2 из 2

Возбуждены уголовные дела По факту аварии возбуждено три уголовных дела по статьям «Порча земли», «Загрязнение вод» и «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ». В качестве подозреваемого задержан начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3, а генеральному директору предприятия объявлено предостережение. Кроме того, Владимир Путин на совещании, посвященном разливу топлива, поручил правоохранительным органам разобраться в задержке информирования об аварии. Дело в том, что о случившемся узнали только через два дня, то есть 31 мая. По словам руководителя компании НТЭК, которой принадлежит ТЭЦ-3, Сергея Липина, информация была передана вовремя. Губернатор Красноярского края Александр Усс и министр МЧС Евгений Зиничев отрицают это. 4 июня СК возбудил уголовное дело о халатности из‑за несвоевременного информирования о ЧП, а начальника цеха ТЭЦ-3, где произошла авария, арестовали до 31 июля. Что говорят экологи Российское отделение Гринписа обратилось к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой поручить Росприроднадзору и Ростехнадзору провести внеплановую проверку соблюдения законодательства и технических нормативов на всех объектах в Арктике, содержащих большое количество нефти и нефтепродуктов. Организация также предлагает обязать экологические надзорные органы проводить проверки при получении информации о том, что существует возможная угроза населению и окружающей среде. Сейчас, как отмечают экологи, надзорные органы вынуждены согласовывать проверки опасных объектов с прокуратурой. Это согласование предлагают отменить. Во Всемирном фонде дикой природы считают, что последствия этой аварии будут отражаться на жизни Севера еще долгое время . «Это и гибель рыб, и загрязнение оперения птиц, и отравление зверей. А ведь на западе Таймыра уже ранее сложилась плачевная ситуация с группировкой дикого северного оленя, являющегося основой жизни коренного населения. Необходимо срочно предотвратить дальнейшее распространение ядовитого пятна по водным артериям Севера. Необходимо проработать вопрос о поддержке коренных малочисленных народов Таймыра, занимающихся традиционным природопользованием на своей исконной территории», — говорит координатор арктических проектов WWF России Сергей Верховцев.

Иван Блоков Директор департамента по программам, исследованиям и экспертизе Гринписа в России Каков реальный ущерб Есть разные методики расчета ущерба. Шесть миллиардов рублей, о которых написал Гринпис, — это самая минимальная оценка ущерба, мы ее делали без учета региональных коэффициентов и только для водных ресурсов по действующей методике. Скорее всего, он намного больше, я бы дал оценку только по воде — 10 миллиардов, а в целом — 20 миллиардов рублей. Эксперты, которые проводили предварительные оценки, называли цифры до 100 миллиардов рублей . Несколько сотен тысяч квадратных метров земли было покрыто топливом. Оно пропитывает почву и убивает почти все, что там находится, может быть, не включая часть микроорганизмов. Кроме того, оно есть и в воде — там топливо предотвращает растворение кислорода, оседает на дно и на берега. Сказать, какие именно последствия станут катастрофическими, я не рискну, потому что пока у нас нет полных данных. Но есть большая вероятность, что и в реке, и в озере не останется ничего живого . К примеру, в 1989 году произошел разлив танкера компании «Эксон Валдиз» — тогда в залив у берегов Аляски вылилось 40,9 миллионов литров нефти. Когда его ликвидировали, общая стоимость уборки и ущерба превысила шесть миллиардов долларов. Чтобы представить себе сложность такой уборки, можно привести один пример: для полной очистки берегов они были вынуждены обрабатывать песок водяным паром для удаления нефти. И хотя большую часть они все-таки вычистили, до конца ликвидировать последствия не удалось. И у нас сейчас получается подобная ситуация. Нам тоже нужно будет очищать почву, если мы хотим восстановить экосистему. В тундре все процессы идут очень медленно, и восстановление может затянуться на десятки и даже сотни лет. Сейчас нужно все это убирать как можно скорее, иначе у нас останется просто мертвый кусок земли.

Какое может быть влияние на человека Серьезного загрязнения воздуха от разлитых нефтепродуктов в городе, скорее всего, не будет. Учитывая, что Норильск — это и так один из самых грязных городов мира, какое‑то дополнительное воздействие может быть, но не думаю, что оно будет заметным по сравнению с существующим. Это, конечно, при условии, если нефтепродукты не начнут сжигать. Как будут ликвидировать последствия аварии Сжигать нефть на поверхности воды нельзя. Этого в принципе делать нельзя. Но в случае с водой это сразу практически гибель всего живого в водоеме, негативное влияние на климат и сильное загрязнение воздуха. Единственный адекватный способ, как можно поступить прямо сейчас, — срочно начать откачивать ту самую смесь нефтепродуктов из воды . Потом можно будет с помощью определенных технологий перевести ее обратно в топливо. Но главное — немедленно изъять разлившееся топливо из окружающей среды. А для того чтобы откачать, нужны огромные емкости. Я не знаю, как они сделают такие резервуары, но сейчас это необходимо. Руководитель МЧС сказал, что они нашли какой‑то способ, поэтому, насколько мне известно, глава Росприроднадзора Светлана Радионова сегодня вновь полетела туда. В этот раз на самолете МЧС, а вчера она летела на самолете «Норникеля». К слову, жители сообщали нам, что в 2018 году Ростехнадзор давал разрешение на продление эксплуатации ТЭЦ, в том числе этих емкостей. А Радионова тогда была замруководителя Ростехнадзора и курировала строительный надзор, а ранее — топливно-энергетический сектор. Насчет того, сколько времени на ликвидацию придется потратить, сказать сложно. Мы пока не решаемся давать какую‑то оценку без экспертизы, но зато сотрудники «Норникеля» уже начали прогнозировать сроки полной уборки — говорят, что за 14 дней приведут все в порядок. Компания «Эксон Валдиз» потратила на ликвидацию аварии около четырех лет. Поэтому две недели — нереальные цифры. Это не 20 тонн, это 20 тыс. тонн — на уборку и восстановление уйдет много времени и средств.

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