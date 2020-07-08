«Норникель» не согласился с оценкой ущерба от разлива нефтепродуктов

«Норникель» не согласился с оценкой ущерба, причиненного окружающей среде в результате разлива нефтепродуктов в Норильске. Росприроднадзор оценил ущерб в 148 млрд рублей.

По мнению компании, расчеты причиненного ущерба, сделанные Енисейским межрегиональным управлением Росприроднадзора, «основаны на принципах, которые привели к искажению результатов и нуждаются в корректировке». При этом «Норникель» не отказывается от обязательств ликвидировать последствия аварии за свой счет, а также компенсировать вред окружающей среде.

«Норникель» выражает готовность не только ликвидировать последствия, но и полностью восстановить экосистему района аварии в тесном взаимодействии с Росприроднадзором, другими государственными органами и организациями», — говорится в заявлении.

В Норильске, на ТЭЦ-3, которую использует дочерняя компания «Норильского никеля», 29 мая случилась авария: лопнула цистерна, и произошел большой разлив дизельного топлива. По официальным данным, в почву и реки Амбарную и Далдыкан попало более 20 тыс. тонн нефтепродуктов. Подробнее о том, что произошло, читайте в нашем материале. Было возбуждено несколько уголовных дел, по ним проходят руководители и сотрудники ТЭЦ, а также мэр Норильска.