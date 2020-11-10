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Ростехнадзор назвал причину аварии на «Норникеле». И это не таяние вечной мерзлоты

Валерия Корниенко
Сегодня в 18:06

Причиной аварии на одной из ТЭЦ «Норникеля» стали многочисленные нарушения на предприятии, но никак не «признаки деградации мерзлоты», на которые ссылался глава компании Владимир Потанин. К такому выводу пришел Ростехнадзор по итогам проверки.

По предварительным данным, авария стала «следствием взаимосвязанных технических и организационных нарушений, допущенных как на этапе строительства резервуара, так и при его эксплуатации».

В ведомстве уточнили, что в зоне обрушения выявлены просчеты в проектировании и недостатки при строительстве свайного основания резервуара. Часть сваи не опиралась на скальный грунт, из‑за чего нагрузка в сооружении была распределена неравномерно.

При этом специалисты не обнаружили признаков деградации мерзлоты под фундаментом и на территории вокруг. Глава «Норникеля» Владимир Потанин заявлял ранее, что авария стала «совершенно неожиданным ЧП», поскольку сваи просели из‑за таяния вечной мерзлоты. «Такого рода вещи сложно предвидеть и сложно предугадать», — говорил он.

Ростехнадзор также отмечает, что резервуар с топливом эксплуатировался без государственного надзора. В 2015 году его вывели в ремонт: с того момента надзор над ним прекратился. При этом в 2019-м компания снова начала использовать сооружение, не сообщив об этом контролирующим органам. Одновременно с этим на предприятии не был организован контроль на достаточном уровне, не проводились технические проверки фундамента и других сооружений.

Были найдены недочеты и в работе предприятия с экспертной организацией, которая подготовила неверный отчет. В частности, эксперты сделали вывод, что резервуар можно эксплуатировать вплоть до сентября 2022 года включительно, а также выдали заключение, которое одобрило увеличение уровня налива на четверть.

29 мая в Норильске на ТЭЦ-3, которую использует дочерняя компания «Норникеля», случилась авария: лопнула цистерна, и произошел большой разлив дизельного топлива. По официальным данным, в почву и реки Амбарную и Далдыкан попало более 20 тыс. тонн нефтепродуктов. Подробнее о том, что произошло, читайте в нашем материале.

В результате ЧП возбуждено несколько уголовных дел, по ним проходят руководители и сотрудники ТЭЦ, а также мэр Норильска. Росприроднадзор оценил ущерб в 148 млрд рублей, хотя «Норникель» с этой оценкой не согласился.

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