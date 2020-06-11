Против мэра Норильска возбудили уголовное дело о халатности

На мэра Норильска Рината Ахметчина завели уголовное дело о халатности. Об этом сообщает Следственный комитет.

Отмечается, что «халатность выразилась в неисполнении своих должностных обязанностей при возникновении чрезвычайной ситуации, вызванной разливом нефтепродуктов». Следователи установили, что Ахметчин знал о произошедшем, но не принял необходимых мер по реагированию на чрезвычайную ситуацию и по ликвидации ее последствий.

Авария в Норильске на ТЭЦ-3, которую использует дочерняя компания «Норильского никеля», произошла 29 мая. На предприятии лопнула цистерна, из‑за чего в почву и реки попали более 20 тыс. тонн нефтепродуктов. Подробнее о том, что произошло, читайте в нашем материале.

Вчера были задержаны директор ТЭЦ-3, его заместитель и главный инженер. По версии следствия, руководители предприятия знали, что резервуар с топливом нуждается в капитальном ремонте, однако не предприняли действий для его проведения.