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В одной из бухт Камчатки умерли 95% обитателей морского дна. Назван возможный источник загрязнения

Анастасия Цой
Сегодня в 10:54

В Авачинской бухте на Камчатке на глубине 10–15 метров погибли 95% рыб, крабов и осьминогов, сообщают краевые власти со ссылкой на данные исследований.

«Мы брали пробы, проводили поиски павших животных и выполняли погружения для обследования бентоса (организмы, обитающие на морском дне. — Прим. ред.). Наши результаты показали, что состояние морских млекопитающих, птиц находится в норме. На берегу мы также не нашли никаких выбросов больших павших морских животных, птиц.

Однако при погружении мы обнаружили, что на глубинах от 10 до 15 метров наблюдается массовая гибель бентоса — 95% мертвы. Сохранились отдельные большие рыбы, креветки, крабы, но в очень маленьком количестве», — рассказал научный сотрудник Кроноцкого заповедника и Тихоокеанского института географии Иван Усатов.

Глава Камчатки Владимир Солодов заявил, что причиной загрязнения акватории у берегов полуострова мог стать полигон ядохимикатов. «Самый очевидный ответ, где может быть источник загрязнения, — это Козельский полигон ядохимикатов. Прямо сейчас там находится группа специалистов, снимает все пробы, анализирует целостность конструкций, проводит замеры», — отметил он.

Рядом с полигоном находится приток реки Налычева, который как раз впадает в акваторию Авачинской бухты. Специалисты сообщали, что «цвет воды (в реке. — Прим. ред.) отличается от нормального, на дне отложения желто-коричневого, зеленого цветов, плотные, по берегам местами пена».

Солодов заявил, что они получили эти сообщения, и сейчас туда «вездеходами добираются представители контрольных органов».

Также губернатор поручил проверить два объекта, которые могли стать причиной загрязнения. Это Камчатский водоканал и Камчатскэнерго.

Козельский полигон ядохимикатов находится рядом с одноименным вулканом примерно в 35 километрах от Петропавловска-Камчатского. По данным из открытых источников, на нем хранится более 100 тонн ядохимикатов и пестицидов, в том числе около 20 тонн соединений мышьяка.

Ранее власти Камчатки назвали три версии загрязнения акватории у берегов полуострова: деятельность человека, то есть разлив токсичных веществ, природное воздействие («из‑за водорослей, которые во время шторма вынесло на береговую линию») и сейсмическая активность. Минприроды в свою очередь заявило, что не считает загрязнение вод на Камчатке катастрофой, поскольку ни один человек не погиб.

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