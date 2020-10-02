На Камчатке произошла экологическая катастрофа. Она уже привела к отравлению людей и гибели животных

На Камчатке произошла экологическая катастрофа, сообщает российское отделение Гринписа. Загрязнение произошло в районе Халактырского пляжа — главной туристической точки полуострова и локации для профессиональных серфингистов.
Именно на этом пляже был Юрий Дудь во время съемок фильма про Камчатку.
Временно исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии Алексей Кумарьков сообщил, что после проверки проб воды специалисты нашли превышение по нефтепродуктам в четыре раза, а по фенолу в два с половиной раза. Источник и масштаб загрязнения до сих пор не определены. Камчатская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку.
Первыми о ситуации рассказали местные жители: они заметили, что вода в океане изменила цвет. У людей при контакте с ней появились симптомы отравления (тошнота, рвота, слабость и высокая температура), а также першение в горле и ожоги роговицы глаз. По словам специалистов, все это указывает на отравление фенолом.
Кроме людей страдают морские животные: умирают осьминоги, крабы, морские ежи, мидии и так далее. Мертвых животных выбрасывает на берег. «Как по кладбищу идешь», — говорят очевидцы.
«Сегодня ребята ныряли и всплыли со слезами на глазах. Все дно усеяно трупами морских животных. Вся наша подводная красота теперь серо-желтого цвета. Рыбы будто сварены в кипятке. Даже самые крепкие ракушки, о которые можно было порвать водолазный костюм, отвалились от камней и поверхностей», — говорит географ и администратор школы серфинга Snowave Kamchatka.
«Загрязнение акватории вблизи Халактырского пляжа уже привело к гибели морских животных, отравлению людей. Уникальная природа Камчатки, всемирное природное наследие ЮНЕСКО находится под угрозой. <…>
Необходимо как можно быстрее локализовать и предотвратить дальнейшее загрязнение побережья. Выявить источник загрязнения и принять необходимые меры реагирования», — говорит руководитель климатического проекта Гринпис в России Василий Яблоков.
Гринпис требует от российского правительства пересмотреть модель экономического развития страны и принять «зеленый курс», чтобы избежать экологических катастроф в будущем. Подробнее ознакомиться с требованиями и предложениями, а также подписать петицию можно здесь.