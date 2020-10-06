Загрязнение океана у берегов Камчатки может угрожать объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО — знаменитым вулканам на территории заказника «Южно-Камчатский». Об этом сообщил Гринпис.

Активисты природоохранной организации обнаружили несколько пятен неизвестного происхождения, одно из которых движется от акватории Халактырского пляжа и соседних бухт на юг полуострова.

«В разных местах мы наблюдали на поверхности океана желтоватую пену, вода также непрозрачная. В одной из локаций мы нашли мертвых животных. Пятно, а правильнее даже сказать некий объем, потому что оно не только на поверхности, но еще и на глубине, движется вдоль побережья», — рассказал руководитель климатического проекта Гринпис в России Василий Яблоков.

В состав объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО «Вулканы Камчатки» входит шесть особо охраняемых природных территорий общей площадью 3,8 гектара. На этих участках располагаются около 30 действующих и 300 потухших вулканов. Южная часть Камчатки является заповедной еще с конца XIX века, эти земли известны как места обитания краснокнижных каланов. Юг Камчатки отличается редким ландшафтным и биологическим разнообразием.

Несколько дней назад российское отделение Гринписа сообщило о том, что на Камчатке произошла экологическая катастрофа: в воду попали некие вещества, из‑за которых вода в океане изменила цвет, а морские обитатели массово погибли. По данным Минприроды, в воде нашли превышение по нефтепродуктам в четыре раза, а по фенолу — в два с половиной раза.

В ведомстве заявили, что не считают произошедшее катастрофой. Многие россияне с такой оценкой не согласны — «Афиша Daily» собрала комментарии журналистов, политологов и деятелей искусства здесь.