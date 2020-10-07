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Генпрокуратура сообщила о следах топлива в пробах воды на Камчатке. Ядовитых веществ не нашли

Валерия Корниенко
Сегодня в 11:28

Экспертно-криминалистический центр камчатского управления МВД провел исследования песка и воды с Халактырского пляжа и с берега бухт Большая, Средняя и Малая Лагерная. Обнаружены были только следы горюче-смазочных материалов в пробе воды с Халактырского пляжа, о нахождении ядовитых веществ не сообщается.

Выводы экспертизы опубликованы на сайте Генпрокуратуры. Отмечается, что исследования воздуха в районе Халактырского пляжа также не установили загрязнения. Всего для экспертизы была отобрана почти тысяча образцов воды, воздуха и песка в разных локациях.

Результаты проверки направлены Генпрокуратурой в Следственный комитет для возбуждения уголовного дела из‑за загрязнения воды на Камчатке.

В начале октября жители Камчатки сообщили о загрязнении в районе Авачинской бухты и Халактырского пляжа, а также о массовой гибели морских животных. При анализе проб выяснилось, что предельно допустимая норма фенолов в воде превышена в 2,5 раза, нефтепродуктов — в 4 раза. Источник выбросов, как и их масштаб, пока не определен.

В Минприроды края отрицают, что утечка была масштабной, а появление мертвых животных на побережье списывают на шторм. Росрыболовство возбудило дело по статье 8.42. КоАП РФ (нарушение специального режима осуществления хозяйственной деятельности на прибрежной защитной полосе). Власти Камчатки рассматривают три возможные причины случившегося: техногенное загрязнение, природное воздействие и сейсмическая активность.

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