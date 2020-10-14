Гринпис опубликовал результаты проб с Камчатки. Причина экологической катастрофы осталась неизвестна

В пробах морской, речной воды и биоматериалов (моллюски, крабы) с Камчатки обнаружены компоненты нефтяных фракций, жирные кислоты и эфиры, хлорсодержащие соединения и соединения группы терпенов, а также диаллилсульфид, который может входить в состав биопестицидов. Таковы первые результаты проб воды с Камчатки, опубликованные российским отделением Гринписа.

Кроме того, в пробах нашли металлы, включая соединения ртути, бора, ванадия и селена на уровне предельно допустимых концентраций. Цианидов и хлорорганических пестицидов выявлено не было, исследования на присутствие ракетного топлива (гептила) пока не завершены.

В Гринписе подчеркивают, что ни одно из установленных в пробах соединений само по себе или в выявленных концентрациях не могло привести к наблюдаемым серьезным последствиям. Экологи продолжают рассматривать обе версии случившегося — как техногенную, так и природную.

«Продолжается исследование ранее озвученных властями и организациями версий: возможное попадание в воду пестицидов (в том числе с Козельского полигона), ракетного топлива или окислителя, сброс вредных веществ с судов, воздействие захороненных на дне океана вредных веществ, а также версия вулканической и иной геотермической активности», — заявили в Гринписе.

Там отметили, что версия, связанная с массовым цветением водорослей, также исследуется. Такое цветение может наступить в том числе из‑за попадания в воду питательных веществ антропогенного происхождения или из‑за изменения климата. Поэтому Гринпис предлагает, помимо проб, изучить возможное влияние климатических факторов.

«В процессе поиска причин случившегося на Камчатке был обнаружен ряд опасных объектов, которые если не сейчас, то в будущем могут стать причиной новых экологических проблем в регионе. При любом результате исследований региональные и федеральные власти должны начать реализацию программы по ликвидации накопленного экологического вреда в Камчатском крае», — заявил руководитель климатического проекта Гринписа Василий Яблоков.

Анализы, представленные организацией, проводились лабораторией ИЦ «Химтест» РХТУ имени Менделеева, а также химико-аналитическим центром «Арбитраж» на базе ФНУП «ВНИИМ имени Менделеева». Их результаты были направлены в Минприроды, Росприроднадзор, Росгидромет и региональным властям Камчатки.

В начале октября жители Камчатки сообщили о загрязнении в районе Авачинской бухты и Халактырского пляжа, а также об отравлении людей и массовой гибели морских животных. В результате загрязнения в Авачинской бухте погибли 95% рыб, крабов и осьминогов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело из‑за загрязнения воды. Исследования, проведенные криминалистами камчатского управления МВД, показали в пробах только наличие горюче-смазочных материалов, но не ядовитых веществ. В РАН в качестве одной из наиболее вероятных причин случившегося назвали токсичные водоросли.