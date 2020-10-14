перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Россия возобновит авиасообщение с Японией, Сербией и Кубой 14:23
По Москве-реке разлилось радужное пятно 14:12
ЕС согласовал санкции из‑за отравления Навального. Россия пообещала ответить зеркально 13:54
В Москве к 2023 году реконструируют самое старое депо 13:14
Гринпис опубликовал результаты проб с Камчатки. Причина экологической катастрофы осталась неизвестна 13:03
Крокодил Гена запоет голосом Димы Билана в новом фильме о Чебурашке 12:40
IGN/YouTube Николас Кейдж — в трейлере боевика «Джиу-джитсу»
Николас Кейдж — в трейлере боевика «Джиу-джитсу» 12:32
Пригожин через суд потребовал с Навального и Соболь по пять миллионов рублей за оскорбления 12:06
Первое издание книги о Гарри Поттере ушло с молотка за рекордные 77 тыс. долларов 11:52
В России за сутки выявили 14 231 случай коронавируса 11:52
​​Клуб Crystal Hall закрыли на 60 суток за нарушение мер по COVID-19 10:59
Wildlife Photographer of the Year/Instagram Российский фотограф получил главный приз конкурса Wildlife Photographer за снимок амурского тигра
Российский фотограф получил главный приз конкурса Wildlife Photographer за снимок амурского тигра 10:50
HBO выпустит мини-сериал о компании Илона Маска SpaceX 10:25
Космическая компания Джеффа Безоса запустила ракету для испытания лунной посадочной системы 10:03
В Москве учеников старших классов переведут на дистанционное обучение 9:50
Некоторые продукты Apple подорожали в России после презентации iPhone 12 8:58
TGrand/Pixabay Том Стоппард и Кэри Фукунага снимут фильм «Ударная волна» о трагедии в Хиросиме
Том Стоппард и Кэри Фукунага снимут фильм «Ударная волна» о трагедии в Хиросиме 3:58
В Бангладеш введут смертную казнь за изнасилование 3:13
Facebook запретил рекламу, побуждающую не вакцинироваться 2:43
Beabadoobee выпустила сингл «Together» в преддверии своего дебютного альбома 1:20
Отключить рекламу

Гринпис опубликовал результаты проб с Камчатки. Причина экологической катастрофы осталась неизвестна

Семён Гудошников
Сегодня в 13:03

В пробах морской, речной воды и биоматериалов (моллюски, крабы) с Камчатки обнаружены компоненты нефтяных фракций, жирные кислоты и эфиры, хлорсодержащие соединения и соединения группы терпенов, а также диаллилсульфид, который может входить в состав биопестицидов. Таковы первые результаты проб воды с Камчатки, опубликованные российским отделением Гринписа.

Кроме того, в пробах нашли металлы, включая соединения ртути, бора, ванадия и селена на уровне предельно допустимых концентраций. Цианидов и хлорорганических пестицидов выявлено не было, исследования на присутствие ракетного топлива (гептила) пока не завершены.

В Гринписе подчеркивают, что ни одно из установленных в пробах соединений само по себе или в выявленных концентрациях не могло привести к наблюдаемым серьезным последствиям. Экологи продолжают рассматривать обе версии случившегося — как техногенную, так и природную.

«Продолжается исследование ранее озвученных властями и организациями версий: возможное попадание в воду пестицидов (в том числе с Козельского полигона), ракетного топлива или окислителя, сброс вредных веществ с судов, воздействие захороненных на дне океана вредных веществ, а также версия вулканической и иной геотермической активности», — заявили в Гринписе.

Там отметили, что версия, связанная с массовым цветением водорослей, также исследуется. Такое цветение может наступить в том числе из‑за попадания в воду питательных веществ антропогенного происхождения или из‑за изменения климата. Поэтому Гринпис предлагает, помимо проб, изучить возможное влияние климатических факторов.

«В процессе поиска причин случившегося на Камчатке был обнаружен ряд опасных объектов, которые если не сейчас, то в будущем могут стать причиной новых экологических проблем в регионе. При любом результате исследований региональные и федеральные власти должны начать реализацию программы по ликвидации накопленного экологического вреда в Камчатском крае», — заявил руководитель климатического проекта Гринписа Василий Яблоков.

Анализы, представленные организацией, проводились лабораторией ИЦ «Химтест» РХТУ имени Менделеева, а также химико-аналитическим центром «Арбитраж» на базе ФНУП «ВНИИМ имени Менделеева». Их результаты были направлены в Минприроды, Росприроднадзор, Росгидромет и региональным властям Камчатки.

В начале октября жители Камчатки сообщили о загрязнении в районе Авачинской бухты и Халактырского пляжа, а также об отравлении людей и массовой гибели морских животных. В результате загрязнения в Авачинской бухте погибли 95% рыб, крабов и осьминогов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело из‑за загрязнения воды. Исследования, проведенные криминалистами камчатского управления МВД, показали в пробах только наличие горюче-смазочных материалов, но не ядовитых веществ. В РАН в качестве одной из наиболее вероятных причин случившегося назвали токсичные водоросли.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
драма
Лето 85-го
Гомосексуальный роман на морском курорте Нормандии от Франсуа Озона
комедия
Гудбай, Америка
Кино повышенной душевности про любовь к России — от Сарика Андреасяна
хип-хоп
Скриптонит
Главный изобретатель русского рэпа
драматический
Копы в огне
Нашумевшая хип-хоп опера возвращается на сцену
боевик
Честный вор
Лиам Нисон пытается завязать (как всегда безуспешно)
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова

Другие материалы по темам

Теги
Минприроды
Росгидромет
СКР
МВД
РАН
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить