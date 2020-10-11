В РАН назвали токсичные водоросли одной из наиболее вероятных причин ситуации на Камчатке

Ученые рассматривают токсичные водоросли, как одну из наиболее вероятных причин массовой гибели морских животных в прибрежных водах Камчатки. Об этом заявил директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров.

«Был целый ряд возможных причин произошедшего. Полной ясности пока нет. Но вариант, что это токсичные водоросли, выходит на первое место. Дальше одна из главных задач — провести морские экспедиции. И разобраться, что может приводить эти водоросли в такое активное состояние, что у нас возникают красные приливы», — сказал Озеров.

Он пояснил, что красный прилив — явление, при котором выделяются сильные токсины. Они могут влиять на морские животные и человека, к примеру, можно получить ожог при контакте с водой, в которой эти токсины находятся.

Окончательно причину случившегося на Камчатке установить не удалось. По словам ученого, версия с красным приливом будет рассматриваться, как и другие версии.

Ранее Озеров исключил возможность влияния Козельского полигона на акваторию Ачинского залива. Однако, по его словам, нужно изучить другие места захоронения опасных веществ в Камчатском крае. Кроме того, ученые не считают, что причиной могла стать вулканическая активность или землетрясения.

В начале октября жители Камчатки сообщили о загрязнении в районе Авачинской бухты и Халактырского пляжа, а также об отравлении людей и массовой гибели морских животных.

В результате загрязнения в Авачинской бухте погибли 95% рыб, крабов и осьминогов. Специалисты Гринписа считают, что под угрозой находятся объекты всемирного наследия ЮНЕСКО — знаменитые вулканы на территории заказника «Южно-Камчатский».

Следственный комитет возбудил уголовное дело из‑за загрязнения воды на Камчатке. Исследования, проведенные криминалистами камчатского управления МВД, показали в пробах воды только наличие горюче-смазочных материалов, но не ядовитых веществ.