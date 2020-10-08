Ученые обнаружили 40-километровое пятно загрязнения у берегов Камчатки

Ученые из Дальневосточного федерального университета обнаружили 40-километровое пятно загрязнения у берегов Камчатки. Об этом сообщается на сайте университета.

Сотрудники научных лабораторий вместе с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым и главой Росприроднадзора Светланой Радионовой облетели на вертолете прибрежные акватории от севера Халактырского пляжа, где впервые заметили загрязнение, до бухты Лиственничная.

Они не только осмотрели территорию и зафиксировали пятно загрязнения, но и взяли пробы воды, которые будут отправлены в лаборатории для комплексного анализа.

«Оно (загрязнение. — Прим. ред.) тянется вдоль побережья от бухты Спасения до бухты Лиственничной (около 40 километров по прямой). Ширина полосы загрязнения колеблется от 30 до 100 метров от берега. Она имеет четкие границы, не распадается и постепенно смещается в южном направлении», — говорится в сообщении. Пятно загрязнения хорошо различимо из‑за темно-зеленого оттенка и пены на волнах.

«Если ранее предполагалось, что полоса заражения ограничивается Халактырским пляжем, то нынешний облет показал, что она, не уменьшаясь в размерах, перемещается течениями в южном направлении. Если интенсивность и скорость переноса вещества не изменятся, оно может смещаться дальше на юг, в сторону Курильской гряды», — сообщил заведующий лабораторией экологии и эволюционной биологии водных организмов Кирилл Винников.

В ближайших планах у университета организация морской экспедиции вдоль всего Юго-Восточного побережья Камчатки. Для исследования состояния океана будут привлечены водолазы и специальное оборудование.

В то же время глава Камчатки Владимир Солодов заявил, что в воде и воздухе у побережья полуострова не выявили токсинов. Превышение норм по нефтепродуктам и фенолу, по его словам, не могли привести к массовой гибели морских организмов.

В начале октября жители Камчатки сообщили о загрязнении в районе Авачинской бухты и Халактырского пляжа, а также об отравлении людей и массовой гибели морских животных. При анализе проб выяснилось, что предельно допустимая норма фенолов в воде превышена в 2,5 раза, нефтепродуктов — в 4 раза.

В результате загрязнения в Авачинской бухте погибли 95% рыб, крабов и осьминогов. Специалисты Гринписа считают, что под угрозой находятся объекты всемирного наследия ЮНЕСКО — знаменитые вулканы на территории заказника «Южно-Камчатский».

Следственный комитет возбудил уголовное дело из‑за загрязнения воды на Камчатке. Исследования, проведенные криминалистами камчатского управления МВД, показали в пробах воды только наличие горюче-смазочных материалов, но не ядовитых веществ. Окончательно ни источник загрязнения, ни причина пока не установлены.