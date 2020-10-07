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Навальный дал интервью «Медиазоне» и Русской службе Би-би-си

Валерия Корниенко
Сегодня в 8:45

Оппозиционер Алексей Навальный дал интервью еще двум представителям российских СМИ: Русской службе Би-би-си и «Медиазоне».

В разговоре с «Медиазоной» Навальный рассказал, что чувствует большой прогресс в восстановлении. «Я это вижу по себе, по тому, что ты учишься кидать мяч: в первый день ты не можешь поймать ни один мяч, на второй день ты можешь поймать треть мячей. И эти навыки довольно быстро возвращаются», — пояснил он. По словам политика, он уже самостоятельно пишет посты в соцсети.

Свои чувства в момент отравления политик подробно описал в беседе с Русской службой Би-би-си. Он также рассказал о том, как постепенно приходил в себя в берлинской клинике «Шарите».

Кроме того, Навальный объяснил «Би-би-си», почему не собирается сотрудничать с российскими властями в их расследовании инцидента. Он еще раз назвал Владимира Путина ответственным за свое отравление, отметив, что доступ к «Новичку» могут иметь только спецслужбы, руководители которых находятся в прямом подчинении президенту.

«Медиазоне» оппозиционер заявил, что «выгораживание этого всего» со стороны Путина является косвенным подтверждением того, что к его отравлению причастен именно он. Навальный также в очередной раз заявил, что намерен не смотря ни на что вернуться в Россию.

20 августа Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили, политика доставили в реанимацию омской больницы. Оппозиционер впал в кому, его подключили к искусственной вентиляции легких. Через два дня его перевезли в берлинскую клинику «Шарите».

Немецкая, французская и шведская лаборатории показали, что политик был отравлен веществом из группы «Новичок». Сейчас Навального выписали, он проходит реабилитацию. Российский МИД допустил, что отравление Навального может быть постановкой, а в Кремле заявили, что оппозиционер сотрудничает с ЦРУ.

Ранее Алексей Навальный и его жена Юлия дали интервью журналисту Юрию Дудю. В ходе беседы оппозиционер озвучил собственную версию произошедшего. Он убежден, что его отравление совершено сотрудниками ФСБ или СВР, а указание отравить его отдал президент Владимир Путин.

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