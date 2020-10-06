Алексей и Юлия Навальные дали интервью Юрию Дудю

Политик Алексей Навальный и его жена Юлия Навальная дали интервью журналисту и блогеру Юрию Дудю. В выпуске шоу «вДудь» они рассказали об отравлении и обо всем, что происходило в те дни, а также обсудили актуальные российские (и не только) проблемы.

Навальный рассказал, как почувствовал себя плохо в самолете: «Я чувствую, как холодный пот льется по мне, и это очень странное ощущение. <…> Сложно объяснить <…> Чувствуешь, что как‑то так плохо совсем становится. Ощущение «я сейчас умру» оно накатывает и накатывает».