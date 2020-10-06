Алексей и Юлия Навальные дали интервью Юрию Дудю

Политик Алексей Навальный и его жена Юлия Навальная дали интервью журналисту и блогеру Юрию Дудю. В выпуске шоу «вДудь» они рассказали об отравлении и обо всем, что происходило в те дни, а также обсудили актуальные российские (и не только) проблемы.
Навальный рассказал, как почувствовал себя плохо в самолете: «Я чувствую, как холодный пот льется по мне, и это очень странное ощущение. <…> Сложно объяснить <…> Чувствуешь, что как‑то так плохо совсем становится. Ощущение «я сейчас умру» оно накатывает и накатывает».
Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили, и политика доставили в реанимацию омской больницы. Оппозиционер впал в кому, его подключили к искусственной вентиляции легких. Через два дня его перевезли в берлинскую клинику «Шарите».
Немецкая, французская и шведская лаборатории показали, что политик был отравлен веществом из группы «Новичок». Сейчас Навального выписали из клиники, он продолжает проходить реабилитацию в Германии.
Российский МИД допустил, что отравление Навального может быть постановкой, а в Кремле заявили, что оппозиционер сотрудничает с ЦРУ.