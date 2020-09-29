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Историку Юрию Дмитриеву ужесточили наказание: срок увеличили до 13 лет лишения свободы

Анастасия Цой
Сегодня в 17:10

Верховный суд Карелии изменил приговор историку, главе местного отделения «Мемориала» Юрию Дмитриеву. Об этом со ссылкой на адвоката сообщает «Медиазона».

Срок увеличили с 3,5 лет до 13 лет колонии строгого режима. В июле его признали виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери.

По статьям о порнографии и о хранении оружия, по которым суд первой инстанции оправдал историка, дело отправили на пересмотр. Заседание проходило в закрытом режиме.

В 2018 году историка уже оправдывали по делу о порнографии. Через несколько месяцев оправдательный приговор отменили, а следствие выдвинуло новое обвинение. «Афиша Daily» подробно рассказывала об этом деле и истории массового захоронения, которое, как считают близкие историка, и стало причиной его уголовного преследования. Дмитриев в конце 1990-х обнаружил массовые захоронения жертв сталинского террора в урочище Сандармох в Карелии и создал там мемориал.

В мае более 150 российских деятелей культуры и науки подписали открытое письмо в поддержку Дмитриева. Среди подписавшихся были писательница Людмила Улицкая, поэт Лев Рубинштейн, режиссер Андрей Звягинцев и многие другие. В июне историка поддержали лауреаты Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич и Герта Мюллер, а также лауреат Гонкуровской премии Джонатан Литтелл.

Недавно более 250 общественных деятелей, опасаясь необъективности Верховного суда Карелии, просили передать дело Юрия Дмитриева в другой регион. Однако им было отказано.

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