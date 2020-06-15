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Лауреаты Нобелевской премии по литературе написали обращение в поддержку Юрия Дмитриева

Анастасия Цой
Сегодня в 8:50

Лауреаты Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич и Герта Мюллер, а также лауреат Гонкуровской премии Джонатан Литтелл написали обращение в поддержку российского историка и главы карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева. Письмо адресовано комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович. Его текст опубликован в «Новой газете».

В обращении писатели говорят о том, что дело, возбужденное против Юрия Дмитриева, «зиждется на желании заглушить память о репрессиях и расправиться с человеком, вытащившим наружу неоспоримые свидетельства черных страниц советской истории».

«Не будем забывать и сегодняшний российский контекст — это, увы, ползучая реабилитация сталинизма. И Дмитриев, установивший имена нескольких тысяч граждан пятидесяти восьми национальностей, расстрелянных в Сандармохе, и создавший там народный мемориал памяти, — как кость в горле», — считают писатели.

Алексиевич, Мюллер и Литтелл сравнивают дело Дмитриева с двумя другими — Дрейфуса и Бейлиса. Также они напоминают, что 64-летний историк может быть осужден на срок до 20 лет; такой приговор станет не только концом его исследовательской работы, но и жизни.

Сегодня, 15 июня, в Петрозаводском городском суде возобновится процесс по делу Юрия Дмитриева. Его обвиняют в изготовлении порнографии и насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери.

В 2018 году историка уже оправдали по первой статье, но тогда следствие выдвинуло новое обвинение. «Афиша Daily» подробно рассказывала об этом деле и истории массового захоронения, которое, как считают близкие историка, и стало причиной его уголовного преследования. Дмитриев в конце 1990-х обнаружил массовые захоронения жертв сталинского террора в урочище Сандармох в Карелии и создал там мемориал.

В мае более 150 российских деятелей культуры и науки подписали открытое письмо в поддержку Дмитриева. Среди подписавшихся были писательница Людмила Улицкая, поэт Лев Рубинштейн, режиссер Андрей Звягинцев и многие другие.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

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