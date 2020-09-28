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Более 250 общественных деятелей попросили передать дело историка Дмитриева в другой регион

Илья Голубев
Сегодня в 12:54

Более 250 ученых, политиков, правозащитников и других общественных деятелей подписали открытое письмо председателю Верховного суда Карелии Анатолию Наквасу с просьбой пересмотреть дело краеведа Юрия Дмитриева в другом регионе. Текст письма опубликовала «Новая газета».

«Опасаясь необъективности Верховного суда Республики Карелия по делу Юрия Дмитриева, просим Вас, Анатолий Владимирович, передать это дело на рассмотрение суда любой другой области, республики или края Российской Федерации. А тем, кто все это грязное дело затеял, мы бы хотели сказать только одно: можно сломать жизнь историку Дмитриеву, его приемной дочери, всем его близким, но невозможно уничтожить или изъять из оборота историческую правду. Она выживет при любых обстоятельствах и напомнит о себе», — утверждают авторы письма.

В июле суд приговорил историка, главу карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева к трем годам и шести месяцам колонии строгого режима (прокуратура просила для него пятнадцать лет). Дмитриева признали виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери. По делам о порнографии и о хранении оружия он был оправдан.

При этом в 2018 году историка уже оправдывали по делу о порнографии. Через несколько месяцев оправдательный приговор отменили, а следствие выдвинуло новое обвинение. «Афиша Daily» подробно рассказывала об этом деле и истории массового захоронения, которое, как считают близкие историка, и стало причиной его уголовного преследования. Дмитриев в конце 1990-х обнаружил массовые захоронения жертв сталинского террора в урочище Сандармох в Карелии и создал там мемориал.

Это открытое письмо — не первое подобное. В мае в поддержку Дмитриева также высказались 150 российских деятелей культуры и науки.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

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