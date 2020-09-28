Верховный суд Карелии отказался передать дело историка Дмитриева в другой регион

Верховный суд Карелии отказался передавать дело историка Юрия Дмитриева в другой регион. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на секретаря суда Татьяну Калистратову.

Ранее с просьбой рассмотреть дело Дмитриева в другом регионе обратились к председателю Верховного суда Карелии более 250 ученых, политиков, правозащитников и других общественных деятелей. Они опасаются, что карельский суд необъективен по отношению к историку.

По словам Калистратовой, с заявлением о передаче дела в другой регион могут обращаться только участники процесса, а общественность таким лицом не является. «Поэтому это обращение заявлено неустановленными лицами и комментировать его мы не будем», — сказала она.

В июле суд приговорил историка, главу карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева к трем годам и шести месяцам колонии строгого режима (прокуратура просила для него пятнадцать лет). Дмитриева признали виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери. По делам о порнографии и о хранении оружия он был оправдан.

При этом в 2018 году историка уже оправдывали по делу о порнографии. Через несколько месяцев оправдательный приговор отменили, а следствие выдвинуло новое обвинение. «Афиша Daily» подробно рассказывала об этом деле и истории массового захоронения, которое, как считают близкие историка, и стало причиной его уголовного преследования. Дмитриев в конце 1990-х обнаружил массовые захоронения жертв сталинского террора в урочище Сандармох в Карелии и создал там мемориал.