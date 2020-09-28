перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Верховный суд Карелии отказался передать дело историка Дмитриева в другой регион 17:57
Российские школьники заняли второе место на Международной математической олимпиаде 17:26
Япония построит на Луне завод для производства водородного топлива 17:01
Мэром румынского города выбрали покойника 16:48
hidden_moscow/Instagram «Архнадзор» назвал незаконным проект строительства рядом с Кремлем
«Архнадзор» назвал незаконным проект строительства рядом с Кремлем 16:40
Ноэл Галлахер раскритиковал современных музыкантов, назвав их «дерьмом» 15:56
Главный редактор Nexta Роман Протасевич уходит из проекта 15:51
Сбер открыл первое обновленное отделение в Москве. В нем наливают кофе и обслуживают без паспорта 15:30
Мэрайя Кэри в середине 90-х экспериментировала с альтернативным роком 15:24
«Вписка»/YouTube Макс +100500 стал новым гостем шоу «Вписка»
Макс +100500 стал новым гостем шоу «Вписка» 15:15
Суд в США отложил запрет на скачивание TikTok в стране 14:17
Светлана Алексиевич покинула Беларусь 14:12
Продюсер Слава Marlow съезжает от Моргенштерна и начинает сольную карьеру 14:04
Умер правозащитник Юрий Орлов — основатель Московской Хельсинкской группы 13:38
Россия 24/YouTube «Я просто в халате, мне ничего не угрожает»: Киселев снял репортаж из томского номера Навального
«Я просто в халате, мне ничего не угрожает»: Киселев снял репортаж из томского номера Навального 13:07
Более 250 общественных деятелей попросили передать дело историка Дмитриева в другой регион 12:54
Разработчик технологии деанонимизации силовиков под маской признался, что алгоритм пока не готов 12:53
Разработчики The Last of Us выпустят настольную игру по ее мотивам 12:40
Объявлены победители 17-го независимого баттла hip-hop.ru 11:45
В России впервые с начала лета выявили более 8000 новых пациентов с COVID-19 10:58
Отключить рекламу

Верховный суд Карелии отказался передать дело историка Дмитриева в другой регион

Семён Гудошников
Сегодня в 17:57

Верховный суд Карелии отказался передавать дело историка Юрия Дмитриева в другой регион. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на секретаря суда Татьяну Калистратову.

Ранее с просьбой рассмотреть дело Дмитриева в другом регионе обратились к председателю Верховного суда Карелии более 250 ученых, политиков, правозащитников и других общественных деятелей. Они опасаются, что карельский суд необъективен по отношению к историку.

По словам Калистратовой, с заявлением о передаче дела в другой регион могут обращаться только участники процесса, а общественность таким лицом не является. «Поэтому это обращение заявлено неустановленными лицами и комментировать его мы не будем», — сказала она.

В июле суд приговорил историка, главу карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева к трем годам и шести месяцам колонии строгого режима (прокуратура просила для него пятнадцать лет). Дмитриева признали виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери. По делам о порнографии и о хранении оружия он был оправдан.

При этом в 2018 году историка уже оправдывали по делу о порнографии. Через несколько месяцев оправдательный приговор отменили, а следствие выдвинуло новое обвинение. «Афиша Daily» подробно рассказывала об этом деле и истории массового захоронения, которое, как считают близкие историка, и стало причиной его уголовного преследования. Дмитриев в конце 1990-х обнаружил массовые захоронения жертв сталинского террора в урочище Сандармох в Карелии и создал там мемориал.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
мелодрама
Стрельцов
Александр Петров в роли легендарного советского футболиста
хип-хоп
Скриптонит
Главный изобретатель русского рэпа
мелодрама
После. Глава 2
Сиквел популярной любовной мелодрамы
драматический
Копы в огне
Нашумевшая хип-хоп опера возвращается на сцену
боевик
Довод
Темпоральный и, как всегда, мозговыносящий триллер Кристофера Нолана
рок
«Аквариум»
Заслуженные ветераны русского рока

Другие материалы по темам

Теги
Мемориал
ФСИН
Генпрокуратура РФ
Афиша Daily
Люди
Юрий Дмитриев
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить