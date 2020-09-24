«Последняя возможность уйти»: в Беларуси научили ИИ идентифицировать силовиков под масками

Белорусский гейм-дизайнер Андрей Максимов выложил на своем ютьюб-канале ролик с обращением к силовикам. В нем описывается работа искусственного интеллекта, который может идентифицировать личность правоохранителей даже под масками.

Максимов призывает силовиков не выполнять приказы по разгону протестующих, поскольку каждого из них впоследствии можно будет идентифицировать.

На видео показаны кадры задержаний, где ОМОН находится в масках, но потом алгоритм генерирует их настоящие лица и ищет персональные данные. «У вас есть последняя возможность уйти», — предупреждает программист.