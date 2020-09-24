«Последняя возможность уйти»: в Беларуси научили ИИ идентифицировать силовиков под масками

Белорусский гейм-дизайнер Андрей Максимов выложил на своем ютьюб-канале ролик с обращением к силовикам. В нем описывается работа искусственного интеллекта, который может идентифицировать личность правоохранителей даже под масками.
Максимов призывает силовиков не выполнять приказы по разгону протестующих, поскольку каждого из них впоследствии можно будет идентифицировать.
На видео показаны кадры задержаний, где ОМОН находится в масках, но потом алгоритм генерирует их настоящие лица и ищет персональные данные. «У вас есть последняя возможность уйти», — предупреждает программист.
Накануне в Беларуси прошла инаугурация Александра Лукашенко, которая заранее не анонсировалась в СМИ. Все 27 стран Евросоюза отказались признать Лукашенко легитимным президентом и заявили, что инаугурация противоречит воле большинства белорусов.
Вступление Лукашенко в должность прошло на фоне непрекращающихся протестов в стране. Митинги начались 9 августа, после объявления результатов президентских выборов, на которых, по официальным данным, Лукашенко набрал более 80%.
В первые дни демонстрантов жестоко разгоняли ОМОН и военные, в СИЗО задержанных массово пытали и избивали. В результате на улицы стали выходить не только люди, несогласные с официальными результатами голосования, но и недовольные жестокостью силовиков.
Белорусская оппозиция сформировала Координационный совет, который должен обеспечить транзит власти в стране. Из семи его членов шесть либо задержаны, либо насильно вывезены за границу. На свободе в Беларуси остается только писательница и нобелевская лауреатка Светлана Алексиевич.