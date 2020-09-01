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ООН сообщила о 450 случаях пыток после задержаний в Беларуси

Анастасия Цой
Сегодня в 18:03

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека сообщило как минимум о 450 случаях пыток в белорусских СИЗО. Документ подписали 13 экспертов.

«Мы чрезвычайно встревожены сотнями заявлений о пытках и другом жестоком обращении после задержаний», — говорится в заявлении. Известны случаи насилия, в том числе сексуального, над женщинами и детьми.

В ООН напомнили и о недопустимости задержаний мирных протестующих: «Никто не может быть привлечен к уголовной ответственности за мирное участие в демонстрациях», а также потребовали освободить всех невиновных.

Кроме того, в документе говорится как минимум о шести людях, чье место нахождение и состояние здоровья неизвестны родственникам. «Никакие обстоятельства, будь то внутренняя политическая нестабильность или какое‑либо другое чрезвычайное положение, не могут использоваться для практики, терпимости или оправдания насильственных исчезновений. Власти Беларуси должны немедленно положить конец всем нарушениям прав человека и бороться с безнаказанностью», — заявляют эксперты.

ООН требует привлечь виновных к ответственности и обеспечить компенсацию жертвам и их семьям.

О том, что происходит в белорусских СИЗО, рассказывали многие задержанные и некоторые журналисты. Например, корреспондент издания Znak.com Никита Телиженко писал следующее: «Отовсюду были слышны удары, крики, вопли». Журналист и блогер Антон Лядов («The Люди») снял видео о своем пребывании в Беларуси, задержании и нахождении в СИЗО, посмотреть его можно здесь. В ролике он рассказывал, что силовики били всех без разбора: и мужчин, и женщин, и несовершеннолетних, и пожилых. Канал Nexta сообщал об изнасилованиях девушек в белорусских СИЗО.

В то же время Александр Лукашенко наградил 300 белорусских силовиков медалями «За безупречную службу».

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