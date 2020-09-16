Одной из лидерок белорусской оппозиции Марии Колесниковой предъявили обвинение

Одной из лидерок белорусской оппозиции, члену президиума Координационного совета Марии Колесниковой, предъявили обвинение. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Следственный комитет Беларуси.

Обвинение предъявлено по ч. 3 ст. 361 уголовного кодекса страны («Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием СМИ и сети Интернет»).

Сейчас Колесникова находится под арестом. В начале сентября ее похитили: затолкали в фургон и увезли в неизвестном направлении. После этого женщину пытались насильно вывезти из Беларуси на Украину, однако на границе она порвала паспорт, не желая покидать страну. После этого ее задержали.

Из семи членов президиума Координационного совета оппозиции шесть либо задержаны, либо насильно вывезены за границу. На свободе только писательница и нобелевская лауреатка Светлана Алексиевич. Недавно она написала о ситуации в Беларуси.

Александр Лукашенко называл создание совета «попыткой захвата власти со всеми вытекающими последствиями» и обещал принять меры, чтобы «остудить горячие головы». В конце августа в Беларуси завели уголовное дело по статье о захвате власти из‑за создания и деятельности совета. Сначала Колесникова проходила по нему как свидетель.

Недавно Светлана Тихановская заявила, что, несмотря на репрессии членов президиума, совет продолжит работу. Она призвала всех желающих вступать в него. Цель совета — мирная передача власти в Беларуси.