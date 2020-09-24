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Михаил Горбачев поддержал протестующих белорусов

Семён Гудошников
Сегодня в 22:08

Первый президент СССР Михаил Горбачев заявил, что внимательно следит за ситуацией в Беларуси и поддерживает протестующих. Его слова приводит «Подъем».

«Моя уважаемая республика и белорусы, которых я люблю. Я знаю о них много, даже с тех времен, когда они приезжали заработать на хлеб в Ставропольский край… Молодцы белорусы. Теперь уже они характер имеют. Это очень хорошо. Я слежу внимательно. Сегодня описывают то, что происходило накануне, — это ж черт-те что. Я думаю, что это так просто не пройдет: что в эти дни происходило, и как с формированием выборов…. Открывается колоссальное дело. Но это еще надо потрудиться много. Это все для молодежи нынешней», — сказал Горбачев.

Накануне в Беларуси прошла инаугурация Александра Лукашенко, которая заранее не анонсировалась в СМИ. Все 27 стран Евросоюза отказались признать Лукашенко легитимным президентом и заявили, что инаугурация противоречит воле большинства белорусов.

Вступление Лукашенко в должность прошло на фоне непрекращающихся протестов в стране. Митинги начались 9 августа, после объявления результатов президентских выборов, на которых, по официальным данным, Лукашенко набрал более 80%.

В первые дни демонстрантов жестоко разгоняли ОМОН и военные, в СИЗО задержанных массово пытали и избивали. В результате на улицы стали выходить не только люди, несогласные с официальными результатами голосования, но и недовольные жестокостью силовиков.

Белорусская оппозиция сформировала Координационный совет, который должен обеспечить транзит власти в стране. Из семи его членов шесть либо задержаны, либо насильно вывезены за границу. На свободе в Беларуси остается только писательница и нобелевская лауреатка Светлана Алексиевич.

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